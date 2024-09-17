Сербского дзюдоиста отстранили от соревнований за то, что он перекрестился на ОИ-2024

Чемпион мира 2017 года в весе до 90 кг, сербский дзюдоист Неманья Майдов заявил, что Международная федерация дзюдо (IJF) отстранила его от соревнований за то, что он перекрестился перед выходом на татами во время летних Олимпийских игр — 2024 в Париже.

«Мне запретили участвовать во всех турнирах, сборах, тренировках. Правда, в своей речи в защиту я не хотел извиняться за крещение, конечно же, я этого никогда делать не буду. Господь дал мне всё – как лично, так и для моей карьеры, для меня он номер один. Это не изменится ни при каких обстоятельствах. Слава ему за всё. Мне жаль, что такой красивый и трудный вид спорта, как дзюдо, пал до подобных вещей. Когда начинал, я мечтал выиграть хотя бы одну большую медаль и таким образом добиться успеха в моей жизни и семье, которая пожертвовала всем ради моей карьеры. Пока я отдохну, а затем вернусь с помощью господа нашего Иисуса Христа к новому старту и новым победам», — написал Майдов на своей странице в социальных сетях.

Срок отстранения сербского спортсмена составит пять месяцев. Слова поддержки под постом Майдова уже оставил его титулованный соотечественник Новак Джокович.