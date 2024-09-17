«Решение ещё не принято». IJF — о дисквалификации перекрестившегося серба

В Международной федерации дзюдо (IJF) заявили, что ещё не принято решение о дисквалификации серба Неманьи Майдова, которую, как сообщалось, он получил за то, что перекрестился перед выходом на татами во время Олимпийских игр — 2024 в Париже.

«Процедура ещё не завершена, поэтому мы не можем комментировать решение. Имейте в виду, что официальное решение, касающееся господина Майдова, ещё не принято. О нём мы сообщим после окончания процедуры», — заявили в генеральном секретариате IJF корреспонденту «Чемпионата» Татьяне Постниковой.

Напомним, на своей странице в соцсетях 28-летний атлет опубликовал пост, где спортсмен рассказал о пятимесячной дисквалификации за православный жест — перед схваткой в первом круге олимпийского турнира с греком Теодоросом Целидисом он перекрестился.