Международная федерация подтвердила отстранение перекрестившегося на ОИ-2024 дзюдоиста

Международная федерация дзюдо (IJF) подтвердила дисквалификацию серба Неманьи Майдова за демонстрацию религиозного жеста. Он перекрестился перед выходом на татами во время летних Олимпийских игр — 2024 в Париже.

«Спортсмен Неманья Майдов был наказан в результате дисциплинарной процедуры, начатой в соответствии с дисциплинарным кодексом IJF, за инциденты, зафиксированные во время его выступления на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Ему было предъявлено обвинение за демонстрацию чёткого религиозного знака при выходе на игровое поле и отказ поклониться сопернику в конце соревнования, что является нарушением этического кодекса», — сообщает пресс-служба Международной федерации дзюдо.

Срок отстранения сербского спортсмена составит пять месяцев. Слова поддержки в сторону Майдова уже оставил его титулованный соотечественник Новак Джокович.