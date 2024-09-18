Грузинский дзюдоист дисквалифицирован на полгода за неспортивное поведение на ОИ-2024

Грузинский дзюдоист Гурам Тушишвили дисквалифицирован за неспортивное поведение после поединка на Олимпийских играх в Париже, сообщает пресс-служба Международной федерации дзюдо (IJF).

Тушишвили толкнул соперника после четвертьфинальной схватки Олимпиады-2024 с французом Тедди Ринером. Спортсмен отстранён на полгода. Он не сможет принимать участия в соревнованиях до 25 февраля 2025 года.

Олимпийские игры 2024 года проходили в Париже (Франция) с 26 июля по 11 августа. В этом году Россия не была допущена до Олимпийских игр в командных соревнованиях. В личных стартах в нейтральном статусе от России выступали 15 спортсменов.