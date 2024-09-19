На Олимпиаде-2024 было взято рекордное количество допинг-проб

На Играх-2024 в Париже были взяты пробы у 4150 спортсменов, что является рекордным показателем в истории Олимпиад. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Международное агентство допинг-тестирования (ITA).

По информации источника, ITA протестировало 38,75% участников Олимпиады. Это на 4% больше, чем на Играх в Токио, и на 10% больше, чем во время Олимпиады в Рио-де-Жанейро. В общей сложности во время парижской Олимпиады было собрано 6130 допинг-проб.

Наибольшее число проб было взято у спортсменов из США, Франции, Китая, Австралии и Великобритании. По количеству проверок на допинг по видам спорта лидируют лёгкая атлетика, водные виды спорта, велоспорт, гребля и борьба. По итогам взятых проб было зафиксировано пять нарушений антидопинговых правил.

Олимпийские игры в Париже проходили с 26 июля по 11 августа.