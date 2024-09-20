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Украина призвала МОК принять меры против Беларуси из-за чествования олимпийцев

Украина призвала МОК принять меры против Беларуси из-за чествования олимпийцев
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Министр спорта Украины Матвей Бидный призвал Международный олимпийский комитет (МОК) принять меры в отношении Беларуси из-за чествования участников Олимпиады-2024 из этой страны. 17 сентября олимпийцы встретились с президентом Александром Лукашенко в День народного единства.

«Мы ожидаем, что МОК немедленно отреагирует и примет меры по поводу этого события. Участие спортсменов в церемонии, которая противоречит принципам нейтралитета, демонстрирует вопиющее пренебрежение требованиями МОК. Украина настаивает на ужесточении санкций против российских и белорусских спортсменов», — приводит слова Бидного Deutsche Welle*.

Напомним, белорусские спортсмены завоевали на ОИ-2024 четыре медали: одно золото, два серебра и бронзу.

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