Рылов: мужской брасс на 100 м на Олимпиаде-2024 — самое провальное из того, что могло быть

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов высказался об олимпийском плавательном турнире Парижа-2024.

— Все были по большей части в странном состоянии. Были те, кто плыл очень быстро, но многие действительно лучших результатов не показали. Средне так. Обычно на Олимпиаде больше чего-то «сверх». Мужской брасс на 100 м — самое провальное из того, что могло быть.

— Как сказала Женя Чикунова: «Даже не выполнили мастера спорта международного класса».

— Именно, — приводит слова Рылова «Матч ТВ».

Олимпийские игры в Париже проходили с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены выступали на соревнованиях в нейтральном статусе.