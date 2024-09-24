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Рылов рассказал, что мог бы выиграть золото на ОИ-2024. Ранее он отказался ехать в Париж

Рылов рассказал, что мог бы выиграть золото на ОИ-2024. Ранее он отказался ехать в Париж
Евгений Рылов
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Двукратный олимпийский чемпион российский пловец Евгений Рылов высказался о своих шансах на Олимпиаде-2024. Спортсмен считает, что в случае участия в турнире он мог бы бороться за золотую медаль на дистанции 100 м брассом. Ранее спортсмен отказался участвовать в ОИ в нейтральном статусе.

— Сердце не щемило при просмотре Олимпиады, не болела душа?
— От чего? От моего личного результата отрыв в секунду. Это много. В Екатеринбурге я проиграл первому месту Олимпиады 0,4 секунды. Думаю, все понимают, что, если бы это была очная борьба, я бы дистанцию не отдал. Да и человек, рядом со мной стартующий, испугался бы. Люблю давить на людей морально, — приводит слова Рылова «Матч ТВ».

Олимпийские игры в Париже проходили с 26 июля по 11 августа.

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