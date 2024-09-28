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New York Times: ВАДА потеряло данные о 900 допинг-тестах перед Олимпиадой в Париже

New York Times: ВАДА потеряло данные о 900 допинг-тестах перед Олимпиадой в Париже
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В Всемирном антидопинговом агентстве (ВАДА) произошла утеря, искажение или некорректность данных по поводу 2000 дел и более 900 допинг-тестов, что было обнаружено за несколько недель до Олимпийских игр — 2024 в Париже (Франция). Об этом сообщает New York Times.

По информации источника, из-за проблем с данными агентство больше не могло определять, какие случаи оно должно отслеживать, и его юристы теперь не были уверены, правильно ли его сотрудники отслеживают дела спортсменов. Об этом стало известно на заседании в мае 2024 года.

Через некоторое время ВАДА заявило: «IT-отдел проделал большую работу, чтобы исправить ситуацию, сделав рассмотрение дел более эффективным и действенным для юристов». Агентство сообщило, что смогло отслеживать дела, используя комбинацию других баз данных. Бывший антидопинговый чиновник заявил, что проблемы с базой данных остались нерешёнными, когда начались Игры.

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