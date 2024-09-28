В ВАДА отреагировали на информацию об утерянных допинг-тестах перед Олимпиадой

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) выпустило заявление по поводу статьи, опубликованной New York Times. По информации источника, произошла утеря, искажение или некорректность данных по поводу 2000 дел и более 900 допинг-тестов за несколько недель до Олимпиады-2024 в Париже (Франция).

«Вопреки утверждениям технические проблемы не оказали никакого негативного влияния на Игры в Париже. Вся информация была доступна в любое время, и все данные, связанные со спортсменами, отправляющимися в Париж, были надлежащим образом проверены ВАДА.

Как и в случае с репортажами New York Times о случаях с китайскими пловцами, вместо того чтобы следовать фактам, газета снова решила поддаться влиянию источников с сомнительными мотивами в рамках кампании по дискредитации ВАДА», — говорится в заявлении.