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Колокол с Олимпиады-2024 привезли в восстановленный после пожара Нотр-Дам-де-Пари

Колокол с Олимпиады-2024 привезли в восстановленный после пожара Нотр-Дам-де-Пари
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Символ летних Олимпийских игр 2024 года в Париже установили в реконструированном Соборе Парижской Богоматери. Об этом сообщили в AFP.

Колокол ранее был на «Стад де Франс». Согласно установленной традиции, по нему били победители соревнований. Подарок оргкомитета Игр установят над алтарём около двух других колоколов «Кьяра» и «Карлос». Уточняется, что они будут звонить во время мессы.

Напомним, Олимпиада-2024 проходила с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены выступали на соревнованиях в нейтральном статусе в составе 15 человек. Единственную медаль — серебро — завоевал дуэт теннисисток Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер в турнире парного разряда.

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