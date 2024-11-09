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Правительство РФ упразднило оргкомитет по подготовке спортсменов к Олимпийским играм

Правительство РФ упразднило оргкомитет по подготовке спортсменов к Олимпийским играм
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Правительство Российской Федерации упразднило оргкомитет, который занимался подготовкой отечественных спортсменов к выступлениям на Олимпийских и Паралимпийских играх. Соответствующее распоряжение за №3139-р от 6 ноября 2024 года было опубликовано 8 ноября на портале правовой информации.

«Упразднить организационный комитет по подготовке российских спортсменов к Олимпийским играм и Паралимпийским играм», — гласит первый пункт распоряжения.

На Олимпийские и Паралимпийские игры — 2024 в Париже российские спортсмены были допущены в выборочном порядке в нейтральном статусе, только в индивидуальных видах спорта, с запретом на государственный флаг, гимн и иную национальную символику. Всего в ОИ-2024 в Париже приняли участие 15 спортсменов из России, которые завоевали одну серебряную медаль в теннисе в женском парном разряде.

Видео: Отношения России и МОК

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