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Вице-президент МОК: Олимпиада-2024 в Париже подняла интерес к Играм на новую высоту

Вице-президент МОК: Олимпиада-2024 в Париже подняла интерес к Играм на новую высоту
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Вице-президент Международного олимпийского комитета (МОК) Николь Хэвертс заявила, что Олимпиада-2024 в Париже (Франция) повысила интерес к Играм. Эти слова она произнесла во время визита в столицу ОИ-2028, которые состоятся в Лос-Анджелесе (США).

«Лос-Анджелес — это место фантазии. И когда мир смотрит на этот город, он ожидает, что будет в восторге. Париж поднял глобальный интерес к Олимпийским и Паралимпийским играм на новую высоту, что является чем-то действительно историческим», — приводит слова функционера Inside the Games.

Летние Олимпийские игры 2028 года пройдут в Лос-Анджелесе с 14 по 30 июля.

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