Томас Бах: 5 млрд человек следили за Олимпийскими играми — 2024

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил о крупном успехе Олимпийских игр — 2024, которые прошли этим летом в Париже (Франция).

«Исполком фокусировал внимание на большом успехе Олимпиады во Франции и во всём мире. Мы получили отчёты оргкомитета Игр, спортсменов, национальных олимпийских комитетов. Мы слышали об успехе от мировых СМИ, владельцев медиаправ, наших мировых партнёров.

Олимпиада в Париже получила 84% потенциальной аудитории. Это означает, что 5 млрд человек следили за Играми. На платформах владельцев прав было просмотрено 28,7 млрд часов видеотрансляций», — сказал Бах на пресс‑конференции по итогам исполкома МОК в Лозанне.