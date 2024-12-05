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Томас Бах: 5 млрд человек следили за Олимпийскими играми — 2024

Томас Бах: 5 млрд человек следили за Олимпийскими играми — 2024
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Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил о крупном успехе Олимпийских игр — 2024, которые прошли этим летом в Париже (Франция).

«Исполком фокусировал внимание на большом успехе Олимпиады во Франции и во всём мире. Мы получили отчёты оргкомитета Игр, спортсменов, национальных олимпийских комитетов. Мы слышали об успехе от мировых СМИ, владельцев медиаправ, наших мировых партнёров.

Олимпиада в Париже получила 84% потенциальной аудитории. Это означает, что 5 млрд человек следили за Играми. На платформах владельцев прав было просмотрено 28,7 млрд часов видеотрансляций», — сказал Бах на пресс‑конференции по итогам исполкома МОК в Лозанне.

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