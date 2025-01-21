По делу Кирилла Грязнова, задержанного во Франции, решения нет

Дело 40-летнего гражданина России Кирилла Грязнова, задержанного во Франции по обвинениям в «дестабилизации Олимпиады», продолжает развиваться. Прокуратура Парижа сообщила, что судебное следствие ещё не завершено и на данный момент нет окончательного решения о проведении суда.
«Ни даты суда, ни окончательного решения о проведении суда нет, поскольку судебное следствие всё ещё продолжается», — приводит сообщение прокуратуры Парижа «РИА Новости».
Ранее стало известно, что на Грязнова заведено дело по статье о сотрудничестве с иностранным государством для организации беспорядков во Франции. Наказание по такой статье составляет до 30 лет лишения свободы. В октябре в посольстве России во Франции сообщили, что Кирилл Грязнов, задержанный в июле 2024 года по обвинению в «дестабилизации Олимпиады», отпущен под судебный контроль, он обязан находиться во Франции.
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