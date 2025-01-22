В допинг-пробе конника из Бельгии на Олимпиаде-2024 обнаружено запрещённое вещество

Результат бельгийского спортсмена-конника Домиена Михельса, который он показал на Олимпиаде-2024 в Париже (Франция), аннулирован из-за обнаружения в его допинг-пробе запрещённых веществ. Об этом сообщила пресс-служба Международного агентства допинг-тестирования (ITA).

Уточняется, что он сдал положительный тест 3 августа 2024 года. В его организме был обнаружен дорзоламид, который помогает при болезни глаз. Отметим, что любое другое применение препарата, кроме офтальмологического, исключено правилами.

При этом спортсмен доказал, что дорзоламид попал в его организм тогда, когда он капал лекарство в глаза собаки. Михельса признали виновным, но он сумел доказать, что его ошибки в этих действиях нет. В итоге ITA сохранило результат Михельса в командных соревнованиях, но аннулировало 22-е место бельгийца в личном турнире.