«По 3 млн рублей каждому». Александр Катушев — о выплатах участникам ОИ-2024

Глава Фонда поддержки олимпийцев Александр Катушев рассказал, сколько денег спортсмены, участвовавшие в Олимпийских и Паралимпийских играх в Париже, получили в общей сложности.

— Какие суммы полагались спортсменам за Игры‑2024?

— По 3 млн рублей каждому вне зависимости от качества и количества завоёванных медалей. Ведь каждое достижение каждого спортсмена для нас одинаково важно и одинаково достойно уважения.

— В общей сложности сколько составили выплаты?

— Поощрительные премии по итогам Олимпийских и Паралимпийских игр в Париже составили существенно более 100 млн рублей. В прошлые годы, когда количество участников и медалистов было больше, поощрения измерялись более высокими суммами, — приводит слова Катушева «Матч ТВ».

На Олимпиаде 2024 года в Париже, которая прошла с 26 июля по 11 августа, выступили 15 российских спортсменов в нейтральном статусе. На счету российских спортсменов, выступавших на Паралимпийских играх в нейтральном статусе, 20 золотых, 21 серебряная и 23 бронзовые медали.