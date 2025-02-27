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«Это признание заслуг». Александр Катушев — о значении выплат участникам ОИ-2024

«Это признание заслуг». Александр Катушев — о значении выплат участникам ОИ-2024
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Глава Фонда поддержки олимпийцев Александр Катушев рассказал, что выплаты участникам Олимпийских игр – 2024 имеют в большей степени не материальное значение, а моральное.

— Если теннисисты Мирра Андреева и Диана Шнайдер — люди обеспеченные, зарабатывающие в мировом туре, то для паралимпийцев денежные средства наверняка стали приятным бонусом?
— Помощь всем людям, помимо чисто материального подспорья, имеет и очень важную моральную сторону. Это признание заслуг, того факта, что их помнят, их достижения ценят в стране, ведь фонд делает эти выплаты по согласованию с руководством.

Я связан с большим спортом вот уже почти 20 лет. И я не знаю ни одного спортсмена ни в паралимпийской, ни в олимпийской сборной, который бы боролся, побеждал и ставил рекорды с мыслью о деньгах. Конечно, это прежде всего моральная история. — приводит слова Катушева «Матч ТВ».

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер завоевали серебряные медали Олимпийских игр 2024 года в Париже (Франция). В финале соревнований Андреева и Шнайдер проиграли итальянскому тандему Жасмин Паолини — Сара Эррани со счетом 6:2, 1:6, 7:10. Олимпиада 2024 года в Париже проходила с 26 июля по 11 августа.

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