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«Не стал бы осуждать». Катушев — о российских спортсменах, участвовавших в ОИ-2024

«Не стал бы осуждать». Катушев — о российских спортсменах, участвовавших в ОИ-2024
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Глава Фонда поддержки олимпийцев Александр Катушев заявил, что не стал бы осуждать российских спортсменов, которые отказались от участия, и тех, кто поехал на Олимпийские игры — 2024 в Париже.

— Вопрос, который, скорее всего, требует личной оценки. Как воспринимали новости, когда имевшие олимпийские лицензии спортсмены добровольно отказывались от участия в Олимпийских играх — 2024?
— Спортсмены и особенно тренеры, как правило, зрелые самостоятельные люди, которые в непростых условиях сделали очень важный выбор. Если они приняли такое решение, значит, имели какую‑то мотивацию. Не стал бы осуждать тех, кто принял такое решение, также не стал бы осуждать тех, кто поехал на Олимпиаду. Они его сделали, и, полагаю, его нужно уважать, — приводит слова Катушева «Матч ТВ».

На Олимпиаде 2024 года в Париже, которая прошла с 26 июля по 11 августа, выступили 15 российских спортсменов в нейтральном статусе. На счету российских спортсменов, выступавших на Паралимпийских играх в нейтральном статусе, 20 золотых, 21 серебряная и 23 бронзовые медали.

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