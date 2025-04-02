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Факелы с Олимпиады в Париже будут выставлены на аукцион

Факелы с Олимпиады в Париже будут выставлены на аукцион
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Факелы Олимпийских игр 2024 года в Париже, а также корона и венок Диониса, которые носил певец Филипп Катерин во время церемонии открытия, будут выставлены на аукцион.

Торги пройдут на стадионе Шарлети в Париже 13 апреля. Известно, что одним из факелов, которые будут выставляться на торгах, будет тот, что был в руках у загадочного факелоносца в маске. Прибыль от продажи предметов Олимпиады-2024 будет направлена в благотворительные организации, сообщает Associated Press.

Церемония открытия Игр-2024 прошла 24 июля в Париже. Она запомнилась многим как одна из самых скандальных и провокационных в истории проведения церемоний открытия главных стартов четырёхлетия.

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