Прибыль от Олимпиады-2024 превысила ожидаемый показатель в три раза

Оргкомитет Олимпиады-2024 в Париже сообщил, что прибыль, полученная от проведения Игр, составит как минимум € 76 млн, что в три раза больше показателя, объявленного в декабре прошлого года, € 26,8 млн.

«Это увеличение объясняется закрытием всех крупных контрактов», — приводит слова исполнительного директора по административным и финансовым вопросам Оргкомитета Игр-2024 Фабриса Лакруа RMC Sport.

Денежные средства будут управляться Благотворительным фондом Игр в Париже и распределятся по трём позициям. Первым будет празднование дня Парижских игр в течение трёх лет подряд (подлежит голосованию в Парижском совете). Излишки также будут направлены на такие мероприятия, как обучение плаванию, Паралимпийский день или работа по организации свиданий на стадионах, а также на выплату премиальных некоторым спортсменам.