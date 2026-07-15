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ВФВ будет готовиться к Олимпийским играм — 2028

ВФВ будет готовиться к Олимпийским играм — 2028
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Председатель наблюдательного совета Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Николай Патрушев заявил, что организация будет работать над подачей заявки для участия в международных турнирах, среди которых значатся и летние Олимпийские игры — 2028.

«Всероссийская федерация волейбола продолжит взаимодействовать со своими коллегами из других стран для того, чтобы в ближайшее время подать заявки на турниры по классическому и пляжному волейболу в 2027 году и приступить к подготовке к отбору к Олимпийским играм в Лос-Анджелесе в 2028 году», — приводит слова Патрушева «РИА Новости Спорт».

Ранее, 8 июля, Международная федерация волейбола (FIVB) сняла все ограничения с российских спортсменов.

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