Игры и прогнозы. Золотой хет-трик

9 февраля для России стал лучшим днём в истории зимних Олимпиад. Наши спортсмены завоевали сразу три золотые награды. Пока – виртуально.

Второй день нашей виртуальной Олимпиады стал самым успешным в российской истории, и, не сомневаемся, через год наши спортсмены смогут превратить запланированные медали в реальные. Благодаря отличному выступлению 9 февраля, сборная России сходу вознеслась на первое место общего медального зачёта игр в Сочи, опередив норвежцев и канадцев. Однако, обо всём по порядку.

Наибольшие медальные надежды мы связывали даже не с саночником Альбертом Демченко, лидировавшим по итогам двух стартовых заездов, а с фигуристами, выглядевшими явными фаворитами в командных соревнованиях даже в отсутствие Евгения Плющенко. Россияне лидировали после короткой программы, а безупречные произвольные прокаты Елизаветы Туктамышевой и пары Волосожар/Траньков не оставили соперникам ни малейших шансов на успех. Канадцы – вторые, на третьем месте осталась команда США.

Альберт Демченко стал победителем мужских соревнований на одноместных санях. Россиянин сохранил своё лидерство, завоёванное после первого дня олимпийских состязаний, хотя немец Феликс Лох сумел сократить своё отставание от Демченко до минимума. Бронза досталась ещё одному представителю Германии Анди Лангенхану. Шедший на третьем месте после первого дня Семён Павличенко в итоговом протоколе оказался пятым.

Ну а первое российское золото домашней зимней Олимпиады завоевал Александр Легков, первенствовавший в скиатлоне. Более 25 километров основная часть пелотона оставалась монолитной, и лишь на последней «пятёрке» начались серьёзные атаки. В решающий подъём резвее всех забрался Александр Легков и сумел удержать свой пятисекундный перевес до финиша. В борьбе за серебряную медаль Дарио Колонья опередил Илью Черноусова, Максим Вылегжанин и Маркус Хелльнер финишировали в первой пятёрке. Петтер Нортуг, не выдержавший мощной атаки на подъёме, замкнул десятку сильнейших.

Определённые надежды российские болельщики связывали и с выступлением биатлонисток в спринте, однако две Ольги – Зайцева и Вилухина – даже несмотря на чистую стрельбу, не смогли пробиться в топ-5. Олимпийской чемпионкой стала немка Мириам Гёсснер, опередившая Туру Бергер и Дарью Домрачеву. Россиянки сохранили неплохие шансы на медали в гонке преследования

В розыгрыше оставшихся четырёх комплектов медалей представители сборной России не могли рассчитывать на что-то серьёзное. В женском слоуп-стайле никому из наших сноубордисток не удалось квалифицироваться в финальную часть, а победила канадка Спенсер О'Брайен, опередившая Шину Кандриан из Швейцарии и австрийскую спортсменку Тору Брайт. В первой медальной дисциплине горнолыжников – скоростном спуске – россиян также не оказалось даже в первой двадцатке. Двукратным олимпийским чемпионом стал Аксель Лунд Свиндаль из Норвегии, сотые доли секунды ему проиграл австриец Клаус Крёлль. Первую итальянскую медаль этих Игр завоевал Доминик Парис, финишировавший третьим.

В «Адлер-Арене» женщины разыграли медали в забеге на 3000 метров. Основная борьба предсказуемо развернулась между Мартиной Сабликовой из Чехии и голландкой Иреной Вюст. Сабликова, в итоге, оказалась чуть удачливее своей извечной соперницы и выиграла золото. Бронза досталась ещё одной представительнице Страны тюльпанов – Диане Валкенбург. Россиянка Ольга Граф финишировала девятой.

На коротком трамплине «Русских горок» не было равных австрийскому летающему лыжнику Грегору Шлиренцауэру. «Шлири», в 2012 году здесь же выигравший тестовый этап Кубка мира, сумел опередить немца Зеверина Фройнда и своего соотечественника Андреаса Кофлера. Дмитрий Васильев занял 11-е место.

Российская женская хоккейная дружина с победы начала своё выступление в Сочи. Россиянки в отличном стиле обыграли сборную Германии – 2:0. Счёт в первом периоде открыла Екатерина Смоленцева, завершив быструю комбинацию отличным кистевым броском. Во второй двадцатиминутке голевых подвигов соперницы не совершали, а точку в матче поставила ещё одна Екатерина — Смолина. Первый «сухарь» на олимпийском турнире оформила Надежда Александрова.

За всю историю выступления сборной России на зимних Олимпиадах наши спортсмены ни разу не завоёвывали три золотые медали в один соревновательный день. Благодаря столь внушительному достижению наша команда сразу же переместилась на первое место в общем медальном зачёте. Вторыми идёт норвежцы, на третьей строчке расположилась команда Канады.

10 февраля в программе олимпиады запланированы финалы в биатлоне, конькобежном спорте, шорт-треке, фристайле и горнолыжном спорте. Основные медальные надежды мы связываем с мужской биатлонной гонкой преследования, а также с выступлением российских мастеров шорт-трека во главе с Виктором Аном. Кроме того, состоятся первые заезды у женщин в санном спорте, а в «Ледяном кубе» стартует турнир по кёрлингу.