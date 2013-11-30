Антон Гафаров обзавёлся первым кубковым серебром

Вслед за биатлонным стартовал и лыжный Кубок мира — в финском местечке Куусамо. Традиционно здесь проводится лыжный мини-тур в рамках этапа мирового Кубка, состоящий из трёх гонок. Впрочем, кубковые очки спортсмены получают и по итогам каждой из гонок, только уполовиненные. А самую большую сумму заграбастает победитель общего зачёта, который определится в воскресенье. В пятницу же спортсмены соревновались в спринте. Для претендентов на генеральную классификацию этот этап был способом заработать бонусные секунды, которые будут списаны со времени субботней «разделки». Чистые спринтеры просто боролись за победу.

По итогам квалификации в 30 лучших отобрались 4 российских девушки — лидеры спринтерской группы Евгения Шаповалова и Наталья Матвеева, а также Юлия Иванова и Полина Медведева. Неожиданно не сумела показать достойное время Анастасия Доценко, которая в

Лыжные гонки. Кубок мира. Куусамо.

Спринт. Классический стиль



Мужчины

1. Эйрик Брандсдал (Норвегия)

2. Антон Гафаров (Россия)

3. Теодор Петерсон (Швеция)…

5. Никита Крюков…

7. Сергей Устюгов…

15. Дмитрий Япаров…

19. Александр Бессмертных…

31. Александр Легков…

39. Максим Вылегжанин…

42. Евгений Белов…

47. Сергей Новиков…

50. Илья Черноусов (все — Россия).



Женщины

1. Юстина Ковальчик (Польша)

2. Киккан Рэндалл (США)

3. Дениз Херманн (Германия)

4. Евгения Шаповалова…

12. Юлия Иванова…

19. Наталья Матвеева…

25. Полина Медведева…

33. Елена Соболева…

37. Юлия Чекалёва…

39. Анастасия Доценко…

84. Наталья Жукова

85. Алия Иксанова…

90. Мария Гущина (все – Россия).

прошлом году побывала на подиуме в аналогичной гонке. Да и Елена Соболева огорчила, пятничный этап был единственным в Финляндии, где она могла показать себя, но чуть-чуть ей не хватило, чтобы пробиться в 30. А вот непопадание в раунд плей-офф Юлии Чекалёвой, Натальи Жуковой, Алии Иксановой и Марии Гущиной сюрпризом не стало. Спринт — это не их стихия.

У мужчин Антон Гафаров и вовсе выиграл квалификацию, подтвердив, что на старте сезона он в блестящей форме. Помимо него сито отбора преодолели Никита Крюков, Сергей Устюгов, Дмитрий Япаров и Александр Бессмертных. Лидер нашей сборной Александр Легков в последний момент был выбит с 30-го места — постарался финн Ари Луусуа. Другим дистанционщикам Максиму Вылегжанину, Евгению Белову, Сергею Новикову и Илье Черноусову также не удалось пробиться в следующий раунд.

Частенько в прошлом сезоне Евгения Шаповалова занимала высокое место в квалификации, а затем быстро вылетала. На сей раз она сумела подтвердить свой высокий посев. Она хорошо подготовилась тактически и постоянно атаковала в предфинишный подъём, легко убегая от конкуренток. Такой стиль позволил ей сначала пройти в полуфинал, а затем и в финал. Но что-то мы слишком далеко убежали вперёд. Сенсация случилась уже в первом четвертьфинале, когда австрийка Катерина Смутна и словачка Алена Прохазкова выбили из борьбы Марит Бьорген. В этом же забеге участвовала Полина Медведева, но ей не хватило силёнок на финишную прямую. Но вылет Бьорген просто всех шокировал — в прошлом году она доминировала в Куусамо.

К сожалению, на этой же стадии неудача подстерегла Наталью Матвееву, которой тяжело дался подъём, а финишных 100 метров не хватило, чтобы опередить Катю Виснар и Бритту Норгрен. А вот Юлия Иванова за счёт того, что попала в очень быстрый четвертьфинал, темп в котором задавала норвежка Селин Брюн-Ли, пробралась в полуфинал как лаки-лузер. Вместе с ней по времени прошла и Денис Херманн, один из лидеров квалификации. Вообще, 1/4 финала отсеяла целую россыпь звёзд, в частности, Норвегия потеряла и Бьорген, и Терезу Йохауг, и Астрид Якобсен, и Кари Йейтнес, и Майкен Фаллу. А Хейди Венг стала неудачницей квалификации, заняв 31-е место. К норвежкам присоединились и сильнейшие финки — Мона-Лиса Малвалехто, Анна Кюлонен, Кертту Нисканен и Криста Лахтенмяки.

В итоге максимальное представительство в полуфинале получили сразу три страны — Норвегия (Ингвилд Остберг, Селин Брюн-Ли), Швеция (Бритта Норгрен, Ида Ингемарсдоттер) и Россия (Евгения Шаповалова, Юлия Иванова). Как я уже сказал раньше, Шаповалова вышла и в финал, сумев опередить Херрман, Виснар и Остберг. Вместе с немкой она шагнула в решающий забег. А второй полуфинал за счёт усилий Юстины Ковальчик получился быстрее, что в итоге позволило добраться до финальной шестёрки сразу четырём лыжницам — самой польке, Рэндалл, Брюн-Ли и Ингемарсдоттер. Ивановой силёнок не хватило, она проиграла очень много.

Ну а в финале в отсутствие Бьорген заправляла Ковальчик. На решающем подъёме она не оставила шансов Киккан Рэндалл и Дениз Херманн, заработала отрыв метров в 10 и не упустила его на прямой. Американка сумела обойти немку в борьбе за второе место. А Женя Шаповалова второй год подряд не смогла подняться на подиум в Финляндии. Не хватило ей лёгкости, чтобы вновь в мгновение ока взлететь в предфинишный пригорок. Есть над чем работать впредь. Но форма нашего лидера порадовала.

Старший тренер женской команды Григорий Меньшенин прокомментировал достижение Шаповаловой: «Гонка однозначно получилась у Жени Шаповаловой. Да, в финале немного не хватило на финише, чтобы попасть в тройку. Но она в каждом забеге выглядела прилично – на уровне тех же Бьорген и Ковальчик. В какой-то степени устроил результат Юлии Ивановой. Она прошла в полуфинал. По движениям, по тому, как она бежала, спринт в Куусамо ей можно занести в актив. Не айс, но всё-таки и не так плохо. Матвеева сейчас пока что не в лучших кондициях. Сейчас перед следующим спринтом на третьем этапе Кубка мира в Давосе сделаем для неё небольшую корректировку в подготовке. Теперь ждём результата на классической „пятёрке“ от дистанционщиц».

В мужском спринте все пять наших спринтеров при удачном раскладе могли оказаться в полуфинале. Однако самый последний пятый четвертьфинал получился настолько быстрым, что перечеркнул надежды Дмитрия Япарова и Александра Бессмертных. Виноват в этом Ола Вигген Хаттестад, до неприличия взвинтивший скорость, что позволило Алексею Полторанину и Джанлуке Колонье получить статус лаки-лузеров. Петтер Нортуг, несмотря на не лучшие кондиции, до второго раунда на вылет добрался, грамотно пристроившись за Эйриком Брандсдалем. Сергей Устюгов свой забег выиграл, а Антон Гафаров и Никита Крюков силы экономили и квалифицировались в 1/2 финала со вторых позиций.

Настоящая рубка началась как раз в полуфинальных забегах. И здесь уже Антон Гафаров работал в полную силу. Он хорошо держался на первой части дистанции, подготовил позицию для атаки перед горкой и вышел вперёд. Ну а на финишной прямой сдюжил в умении работать бесшажным ходом в противостоянии с Брандсдалем и Теодором Петерсоном. Нортуг остался лишь пятым.

Во второй шестёрке полуфиналистов звёзд также хватало — Крюков, Хаттестад, Полторанин. Мы же надеялись и на Сергея Устюгова. Но ему снова не хватило тактической выучки. Слишком далеко он оказался во время штурма пригорка, а потом ещё и вынужден был выходить на финиш по длинному радиусу. Отработал стометровку он здорово, но двадцать шесть сотых ему всё-таки не хватило, чтобы выйти в финал. Никита Крюков за счёт фирменного бесшажного хода стал вторым.

Решающая битва получилась нервной. На первых 700 метрах каждый из финалистов мог оказаться в положении лёжа на обочине. Все чудом удержались. Разборки начались на горе, и здесь с лучшей стороны проявил себя обладатель Малого хрустального глобуса позапрошлого сезона Теодор Петерссон. Швед быстрее всех прошёл этот отрезок, за ним пристроились Гафаров и Брандсдаль. Именно эта тройка и разыграла викторию на последних метрах. Гафаров был сильнее своих оппонентов, но маленькая запинка стоила ему победы. Эйрик Брандсдаль успел прошмыгнуть по левую руку, выиграв шесть сотых секунды у россиянина. Но в любом случае Антона нужно поздравить — первый подиум на этапах Кубка мира. Крюкова и Хаттестада на финал не хватило. Никита признался, что пока не дотягивает до уровня сильнейших.

Гафаров же светился после финиша: " Впечатлений, конечно, море. Был очень серьёзный настрой. Хотел попасть в финал, а там побороться за место в олимпийской команде. И первая мысль, которая появилась у меня в голове, когда я вторым пересёк финишную черту: «Я отобрался на Олимпийские игры!». Очень хочу показать всё, на что способен. Я рассчитываю поехать на Олимпиаду. Бояться ничего не надо. В финале не мандражировал. Сделал ставку на заключительный подъём и на выход на финишную прямую. Совсем немного не хватило до победы. Но и второе место – неплохо. Это мой лучший результат в карьере. До этого было только третье место в спринте на этапе Кубка мира в Рыбинске несколько лет назад. Сегодня я очень доволен лыжами. Благодарю всю нашу бригаду сервисменов".