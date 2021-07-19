Кажется, НХЛ всё-таки приедет на Олимпиаду! Последний реальный шанс Овечкина взять золото

Другой возможности у Александра войти в Тройной золотой клуб больше может и не быть.

Разговоры о том, пройдёт ли хоккейный турнир Олимпиады-2022 в Пекине с участием игроков из НХЛ или же всё-таки без, уже порядком поднадоели. Разумеется, на соревновании такого уровня хочется видеть сильнейших хоккеистов планеты, очень многие надеются, что в Китае мы увидим сборные в оптимальных составах.

В таком случае мы в четвёртый раз увидим в нашей олимпийской сборной Александра Овечкина, для которого эти игры могут стать последней возможностью добыть желанное золото.

Турин-2006

Уже на свои первые Олимпийские игры в Италию 20-летний Александр, проводивший на тот момент дебютный сезон в Национальной хоккейной лиге, отправился в статусе одной из главных надежд сборной, возглавляемой Владимиром Крикуновым. И это при том, что в составе нашей национальной команды были такие более опытные игроки, как Алексей Ковалёв, Алексей Яшин, Илья Ковальчук и Павел Дацюк, ставший впоследствии лучшим бомбардиром среди россиян на том турнире.

Фото: Al Bello/Getty Images

И уже в столь юном возрасте уверенности и спортивной наглости Овечкину было не занимать. За месяц до начала Олимпиады он сделал крайне смелое заявление: «Россия завоюет золото. Иного результата, кроме победы, от себя и от команды не жду».

Нападающий «Вашингтона» приложил большое количество усилий, чтобы воплотить те слова в реальность. С пятью заброшенными шайбами он стал лучшим снайпером сборной России, а его гол в ворота легендарного канадского голкипера Мартина Бродо оказался победным и принёс команде путёвку в полуфинал. Однако затем ни таланта Овечкина, ни опыта других игроков не хватило даже на одну шайбу — россияне закончили олимпийский турнир на четвёртом месте, поочерёдно уступив финнам и чехам и ни разу не распечатав их ворота.

Сам же Александр стал единственным из наших соотечественников, попавшим в символическую сборную того турнира, и разбавил собой финско-шведскую пятёрку. Пожалуй, Олимпиада 2006 года на сегодняшний день была самой успешной в карьере Овечкина.

Ванкувер-2010 и Сочи-2014

О двух последующих Олимпиадах, в которых Александр Великий принял участие, вспоминать тяжело не только ему, но и всем российским болельщикам: уж слишком болезненными оказались провалы на тех турнирах.

«Приехал 20-летним пацаном на Олимпиаду в Турине, был мандраж. Сейчас уже опытнее стал, прошёл через чемпионат мира, плей-офф Кубка Стэнли, так что в плане опыта я сильно вырос. Ощущения совершенно иные», — говорил Овечкин по приезде в Ванкувер.

Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Ожидания от той команды были большими, но результат полностью обескуражил: 3:7 в четвертьфинале со сборной Канады, взявшей реванш за поражение четырёхлетней давности, и бесславный вылет. Александр же невыразительно провёл и ту встречу, и весь турнир. «Это разочарование для всех. Мы хотели сыграть, как лучше, а получилось, как всегда, как в поговорке», — сказал он по окончании злополучного матча.

В Сочи нашу олимпийскую сборную ждал похожий исход, хотя цели, как всегда, были самыми высокими.

«Давление есть, но мы чувствуем, что выступаем дома. Но сейчас ещё рано судить, посмотрим, как будет дальше. Надеюсь, мы будем играть в финале, бороться за золото. Это наша задача. А что мы станем делать после финала, будет зависеть от результата», — отмечал Александр за несколько дней до начала турнира.

До финала, как известно, российская команда не добралась. Наша сборная вновь оступилась на стадии четвертьфинала, до которого ей пришлось добираться через квалификационный раунд после того, как она уступила сборной США первое место в группе в игре с пятью подряд буллитами Ти Джея Оши в серии послематчевых бросков.

Сам же Овечкин набрал всего два очка за весь турнир, отличившись голом и передачей ещё в первом матче со словенцами. От Александра, естественно, ожидали гораздо большего, поэтому неудивительно, что именно он одним из первых принёс извинения за результат. «Я бы хотел извиниться перед болельщиками, потому что такая возможность бывает один раз — представлять свою страну на домашней Олимпиаде. А мы не добились результата, не смогли завоевать медаль. Конечно, все болельщики, журналисты, все люди, которые поддерживают сборную России, были очень расстроены. Это уже моя третья Олимпиада, на которой наша сборная не смогла добиться успеха. Было тяжёлое поражение в Ванкувере, и сейчас тоже было тяжело и для меня лично, и для всей страны. Но мне почти 30, и нужно с этим справиться, пройти через всё это.

Пхёнчхан-2018

Вопросы о том, выделит ли НХЛ перерыв на Олимпиаду, возникали ещё перед турниром в Сочи, но если в Россию представители сильнейшей лиги мира смогли приехать, то вот в Южной Корее хоккейный турнир прошёл уже без их участия.

Хотя Овечкин был намерен приехать в Пхёнчхан независимо от решения НХЛ: «Поеду на Олимпийские игры, чтобы сыграть за свою страну. Если кто-то скажет мне, что я не могу туда поехать — до встречи. Не знаю, что может изменить моё решение».

Однако решение всё-таки изменилось — пусть и не по своей воле, Александр всё-таки пропустил триумфальную для российской хоккейной сборной Олимпиаду, после оглашения вердикта лиги выступив с заявлением, в котором выразил всё своё недовольство от такого исхода.

Пекин-2022?

Ещё в 2018 году, спустя несколько месяцев после завоевания Кубка Стэнли, Овечкин сказал: «В хоккее мне теперь осталось только Олимпиаду выиграть. А так уже, можно сказать, есть все награды — и командные, и индивидуальные. В России первенство выигрывал, чемпионат мира выигрывал, Кубок Стэнли есть. Остались Олимпийские игры — и всё, можно заканчивать».

Чтобы войти в состав Тройного золотого клуба и сделать последний шаг к абсолютному величию, Александру осталось добыть лишь золото Олимпиады. И он прекрасно понимает, что предстоящие игры в столице Китая, вероятно, являются его последней возможностью это самое золото завоевать — к 2026 году, когда состоится следующая зимняя Олимпиада, Овечкину будет уже 40 лет.

И вот теперь, когда, по информации репортёра ESPN Грега Вышински, стало известно, что расписание предстоящего сезона НХЛ включит в себя перерыв на Олимпийские игры — 2022 (это, правда, пока не гарантирует участие игроков в турнире), перед одним из величайших игроков в истории не только российского, но и мирового хоккея может открыться перспектива ещё раз постараться добиться одной из самой важных карьерных целей.