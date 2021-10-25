Расширенный состав сборной России на Олимпиаду — полный бред. Его писали нехоккейные люди

Документ ОКР не обязывает ровным счётом ни к чему, но даже он составлен на коленке.

Изначально объявление составов на Олимпийские игры 2022 года должно было осуществляться в несколько стадий. В начале октября каждая из стран-участниц олимпийского турнира, за исключением сборной Китая, объявила свою тройку неприкасаемых игроков, которые уже точно в феврале примут участие в главном хоккейном турнире четырёхлетия. В российский список довольно предсказуемо вошли голкипер «Тампы» Андрей Василевский, его одноклубник нападающий Никита Кучеров и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин. Помешать их появлению в китайской столице теперь могут только травмы.

Следующим шагом должно было стать оглашение расширенных составов, куда предлагалось включить 55 хоккеистов, являющихся кандидатами на поездку в Пекин. Это планировалось сделать в срок до 15 октября, но в последний момент Международная федерация хоккея отменила подачу подобных списков. После недавней пресс-конференции, на которой наконец-то в полном объёме был представлен тренерский штаб сборной России, казалось, что олимпийскую тему потихоньку можно сворачивать до декабря, когда начнутся уже реальные прикидки того, кого национальные команды могут повезти в Китай.

Однако накануне общественность взбудоражил неожиданно обнародованный документ под громким названием: «Расширенный список кандидатов на попадание в состав сборной России на Олимпиаду-2022 в Пекине». Его представила не Федерация хоккея России, а национальный Олимпийский комитет. И оговоримся сразу – этот документ ровным счётом не имеет никакой юридической силы.

Если бы в жизнь воплотились первоначальные планы ИИХФ и в середине октября были бы оглашены предварительные составы из 55 хоккеистов, тогда ситуация была бы несколько иной. По изначальной задумке, если бы в такой состав не вошёл кто-то из игроков НХЛ, то его уже было бы нельзя в феврале вызвать на Олимпиаду. Условно – не включила сборная России в этот список по каким-то тем или иным соображениям находящегося сейчас в отличной форме Илью Сорокина, то спустя несколько месяцев ничего изменить было бы уже нельзя.

В данном же случае документ ОКР ни к чему не обязывает. Подобные списки организация публикует перед каждым чемпионатом мира по любому виду спорта, и в случае хоккея никто на эти материалы не обращает абсолютно никакого внимания. Однако изучить данный документ всё равно стоит, потому что он отражает то, насколько спустя рукава в ОКР отнеслись к составлению этого списка. В него включены аж 119 игроков, представляющих клубы Континентальной хоккейной лиги и Национальной хоккейной лиги.

И первым делом в глаза бросается то обстоятельство, что документ далеко не первой свежести. Напротив фамилии новичка «Локомотива» Артёма Анисимова указано, что этот нападающий играет «за рубежом». Те же слова относятся и к вернувшемуся в СКА Никите Гусеву. Подобная отметка стоит и напротив фамилии Артёма Загидулина, в середине сентября вернувшегося в магнитогорский «Металлург».

Вишенкой же на торте является упоминание нападающего «Лос-Анджелеса» Владимира Ткачёва как игрока, выступающего в Санкт-Петербурге. 26-летний россиянин покинул СКА ещё в середине июля и тогда же официально подписал контракт с клубом НХЛ, но в списке ОКР он до сих пор числится как игрок питерских армейцев. В этой связи становится абсолютно очевидно, что данный документ писался где-то в районе мая-июня. Но только сейчас он по каким-то соображениям был опубликован.

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Всерьёз изучать список от ОКР на предмет нахождения в нём тех или иных фамилий также не имеет никакого смысла. Если только вместо прочтения анекдотов для поднятия настроения. За чертой «расширенного списка кандидатов» из 119 игроков оказались такие хоккеисты, как один из лучших защитников-бомбардиров регулярного чемпионата КХЛ Вячеслав Войнов и один из лучших центров лиги по игре на вбрасываниях Александр Кадейкин.

Зато в число представителей КХЛ вошли в том числе защитник «Автомобилиста» Сергей Зборовский (4 очка в 20 матчах сезона КХЛ), защитник СКА Данила Галенюк (3 матча в сезоне), защитник «Трактора» Илья Карпухин (4 очка в 22 матчах), форвард «Динамо» Иван Муранов (2 очка в 9 матчах сезона), форвард СКА Захар Бардаков (2 матча в сезоне). Список удивительных фамилий можно продолжать до бесконечности.

Можно долго обсуждать и находить различные аргументы за и против – стоит ли брать Войнова или Кадейкина на Олимпиаду в Пекин, но совершенно точно, что условные Муранов и Бардаков в этом сезоне не наиграли даже на попадание в третью сборную России. Так что остаётся только посоветовать представителям национального олимпийского комитета лучше смотреть хоккей или поручать составление подобного рода списков профильным специалистам. Иначе всё это выглядит полным бредом и профанацией.

И раз такие списки становятся достоянием общественности, то людям из олимпийской сборной России, наверное, стоило лучше проконтролировать данный вопрос. Всё-таки на неукомплектованность штата национальной команды вряд ли можно жаловаться, учитывая такое количество советников и консультантов.