Российские скелетонисты триумфально начали сезон. А будут ли медали на Олимпиаде в Пекине?

Российские скелетонисты на старте Кубка мира – 2021/2022 порадовали российских болельщиков сразу двумя победами: по золоту выиграли лидеры сборной Елена Никитина и Александр Третьяков.

Этой зимой любая победа наших представителей зимних видов спорта особенно цена, потому что этот сезон – олимпийский. Вот и это триумфальное начало сезона наводит на мысли об успехе на Олимпиаде в Пекине. Хотя с безмерным оптимизмом, кажется, торопиться не стоит.

Отличный старт

Результаты первого этапа Кубка мира по скелетону сезона-2021/2022 в Инсбруке, где российские спортсмены выиграли золото в мужских и женских соревнованиях, говорят сами за себя.



Александр Третьяков, олимпийский чемпион 2014 года и бронзовый призёр Олимпиады-2010 в Ванкувере, стал лучшим, опередив своего принципиального соперника двукратного олимпийского призёра Мартинса Дукурса и многократного чемпиона мира, немца Кристофера Гротера.



Ещё один россиянин Владислав Семёнов финишировал пятым. Это лучший результат в карьере 24-летнего спортсмена. Призёр Олимпиады-2018 Никита Трегубов стал десятым.

Главный тренер сборной России по бобслею и скелетону Данил Чебан рассказал, что главной целью команды на этапы Кубка мира является получение максимального количества квот на Олимпиаду:



«Времени на раскачку нет. Всем троим надо попадать как минимум в десятку на каждом этапе Кубка мира. А для Саши (Третьякова) к тому же очень важно попасть в число лидеров по итогам Кубка мира и завоевать выгодный стартовый номер на Олимпиаде», – приводит слова Чебана ТАСС.



Лучшей среди женщин в Инсбруке стала Елена Никитина, бронзовый призёр Олимпийских игр-2014 в Сочи и обладательница Кубка мира по скелетону сезона-2018/19. В шаге от бронзовой награды осталась 21-летняя российская юниорка Алина Тарарыченкова – это лучший результат спортсменки в карьере. Ещё одна россиянка Юлия Канакина финишировала на 12-й позиции.

Победы – это не прорыв?

Российские скелетонисты добивались успехов на этапах Кубка мира и в прошлом сезоне. Александру Третьякову удалось завоевать три золота и одну бронзу. В общем зачёте по итогам сезона Третьяков стал только пятым, но стоит учесть, что он пропустил два этапа Кубка мира из восьми.



Хороший результат в прошлом сезоне показала и Никитина: у неё три золота и серебро. В общем зачёте Елена стала шестой, но, как и Александр Третьяков, она пропустила два этапа Кубка мира.



Не стоит забывать и про Никиту Трегубова, завоевавшего серебро на Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане. В общем зачёте прошлого сезона он стал седьмым. Помимо лидеров сборной в прошлом году смогли проявить себя и молодые скелетонисты Евгений Рукосуев и Алина Тарарыченкова, которым удалось попасть в пятёрку сильнейших на чемпионате мира – 2021.



Лидеров сборной России, пожалуй, рано называть фаворитами грядущей Олимпиады, но в число лидеров они точно входят. Хотя и сильных конкурентов у них хоть отбавляй.

А что на олимпийской трассе?

В скелетоне, как и в других родственных ему видах спорта, многое определяет трасса: хорошо ли спортсмены её знают, удаётся ли настроить под неё технику. И все ведущие спортсмены перед Играми в Пекине оказались в непростых условиях: с трассой нового санно-бобслейного центра Сяохайто никто не был знаком до осени 2021 года, когда там прошли тестовые старты.



Россиянам на этих соревнованиях показать высокий результат россиянам не удалось. В Китае Елена Никитина стала третьей, Никита Трегубов пятым, а Александр Третьяков финишировал 16-м.

Старший тренер сборной России по скелетону Денис Алимов заявил, что ждал большего от лидеров российской команды и рассказал об основных конкурентах россиян на Олимпиаде.

«Спортсмены выступили в целом на среднем уровне, могли проехать и лучше. Ведь у нас было преимущество в накате, и мы выступали большой командой. Девушки не совсем хорошо шли по трассе, потому что на старте они намного опережали немок. Выигрываем на старте 0,35-0,40 секунды, а потом уступаем. Это совершенно недопустимо. Нужно улучшить пилотирование и находить оптимальные траектории. Мужчины тоже не всё реализовали что могли.



Не скажу, что по этим стартам можно дать четкую оценку, но мы уже поняли, кто будет основными конкурентами на Олимпиаде. Это скелетонисты из Германии, Великобритании, Кореи и Латвии. А китайцы не выступали. Они, как всегда, скрываются и не показывают свои секреты и в какой форме находятся», – приводит слова Алимова РИА Новости.



Неудача на трассе в Китае пока не позволяет говорить об олимпийских перспективах с большим оптимизмом. Всё-таки нашим спортсменам в Пекине нужно больше наката. Но тот факт, что физически и мужчины, и женщины готовы отлично, неоспорим. И на тестовых соревнованиях в Китае, и на старте Кубка мира это подтверждалось. Главное – не растерять форму к Играм.