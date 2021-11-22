Путин не посещал чужие Олимпиады десять лет. Прервёт ли президент эту серию в Китае?

В последнее время понятия политика и спорт, применительно к России, соединяются только в негативном ключе, порождая всевозможные санкции, ограничения и наказания. Но, возможно, на Олимпиаде-2022 в Пекине ситуация впервые за долгие годы кардинально изменится.

Владимир Путин получил приглашение в Китай на церемонию открытия Олимпийских игр. И если наш президент отправится в Пекин, это может стать знаковым событием в мире политики и спорта. Особенно на фоне того, что американцы хотят объявить дипломатический бойкот Играм-2022.

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«Путин получил приглашение»

О том, что российский президент получил приглашение на зимнюю Олимпиаду от главы Китая Си Цзиньпина, стало известно ещё в начале осени. И по всей видимости, российский лидер планирует это приглашение принять, даже в непростой период пандемии коронавируса.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уже прокомментировал это:

«Да, президент Путин имеет приглашение председателя посетить Пекин по случаю открытия Олимпиады. После того как все детали будут согласованы, мы сделаем совместно с нашими китайскими партнерами объявление о такой поездке», – заметил Песков.

Ожидается, что Путин в Китае не ограничится олимпийской или спортивной повесткой. Вероятно, состоятся переговоры глав России и Китая с обсуждением двустороннего сотрудничества, которое способно укрепить межгосударственные отношения.

Если встреча глав государств состоится, то она будет первой в оффлайн-формате за два года. Ранее Владимир Путин и Си Цзиньпин встречались ежегодно. Последняя такая встреча прошла в 2019 году, когда высший руководитель КНР приезжал в Россию. В 2020 встреча должна была пройти в Китае, но из-за пандемии COVID-19 она прошла в онлайн-формате.

Любопытно, что пока Россия и Китай идут на сближение, президент США Джозеф Байден сообщил о том, что американская сторона рассматриваем возможность дипломатического бойкота зимних Олимпийских игр в Пекине. В таком случае ни Байден, ни члены правительства США не приедут на Олимпиаду-2022 в Китае. Названная причина – нарушение прав человека в Китае.

Президент 10 лет не помещал на чужие Олимпиады

Несмотря на продолжительный срок работы во главе государства, Владимир Путин был гостем лишь на двух Олимпиадах, если оставить за скобками домашние Игры-2014, которые проходили в Сочи. 14 лет назад он присутствовал на церемонии открытия Олимпиады-2008 в Пекине, правда, в качестве премьер-министра. А десять лет назад Путин, вновь ставший президентом, отправился в Лондон. В Великобритании глава России встретился с бывшим премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном и посетил олимпийские соревнования по дзюдо. На его глазах российский дзюдоист Тагир Хайбулаев завоевал золотую награду в весовой категории до 100 кг.

Очевидно, что для Путина поездка на Олимпиаду – это не столько приятное времяпрепровождение, сколько важный политический жест. Равно как, кстати, и для китайского лидера: Си Цзиньпин посещал открытие Олимпиады-2014 в Сочи, и это стало его первой поездкой на зарубежные спортивные состязания. Разумеется, накануне состоялась и встреча лидеров двух государств.

Любопытно, что ограничить российского президента в праве приехать на Олимпиаду могло бы решение Спортивного арбитражного суда. В 2020-м CAS постановил, что во время дисквалификации российского спорта из-за допинговых скандалов президент России и другие чиновники не имеют права посещать крупные международные турниры, в число которых входит и Олимпиада.

Однако в этом решении нашлась своя лазейка. Ограничения не распространяются на чиновников, если глава принимающей Олимпиаду страны официально приглашает их на соревнования.

Поскольку сам Си Цзиньпин отправил приглашение, Владимир Путин может беспрепятственно посетить Олимпийские игры – 2022 в Пекине. И, скорее всего, сделает это.