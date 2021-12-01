Олимпиада в Пекине под угрозой срыва? В Китае карантин из-за нового штамма коронавируса

Китайские власти заверяют, что Игры-2022 пройдут по графику. Но безопасно ли это?

С 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине должны пройти зимние Олимпийские игры. Однако из-за отмены Универсиады в Люцерне, нового штамма коронавируса и введения карантинных мер в китайском городе Маньчжурия их проведение оказалось под угрозой срыва.

Однако МИД Китая заявляет, что Олимпиада будет проведена по графику.

Так могут ли отменить Олимпиаду-2022 в Пекине? Или перенести, как это было с Токио?

Отмена Универсиады

Одной из угроз для проведения Олимпийских игр в Пекине стало появление нового штамма коронавируса «омикрон», из-за которого была отменена Универсиада-2021.

За две недели до старта Универсиады, которая должна была пройти в Люцерне с 11 по 21 декабря, организаторы объявили об её отмене. Причина – новый, более заразный штамм коронавируса и экстренно введённые в Швейцарии жёсткие правила на въезд иностранцев.

«Недавно обнаруженный новый штамм коронавируса «омикрон» был признан Всемирной организацией здравоохранения вызывающим беспокойство. Чтобы предотвратить распространение нового варианта вируса и замедлить его, Швейцария объявила ограничения на въезд. Из-за этих требований проведение зимней Универсиады 2021 года невозможно», – говорится в сообщении организаторов Универсиады.

Власти Китая серьёзно боролись с пандемией в 2020 году. В стране был введён жесточайший локдаун. Готовы ли власти Китая пойти на риски и, несмотря ни на что, провести Олимпиаду?

Карантин из-за трёх случаев заражения

Несколько дней назад стало известно о введении строгих ограничительных мер в китайском городе Маньчжурия, который находится на границе с Россией. После обнаружения в городе с населением 300 тыс. человек лишь трёх (!) случаев заражения коронавирусом власти города ввели карантинные ограничения: закрыли рынки и торгово-развлекательные центры, отменили спортивные и культурные мероприятия. Также все жители города должны пройти ПЦР-тестирование.

Неужели в стране, где из-за трёх случаев заражения в городе вводят локдаун, будут готовы провести Олимпийских игры в период появления нового штамма и обострения вируса?

Повторится ли ситуация с Токио?

Хотя до старта Олимпиады в Пекине остаётся всего лишь два месяца и пока разговоров о её отмене нет, перспектива переноса Игр кажется вполне реальной. Слишком много спортивных мероприятий было отменено или перенесено за последние два года, несмотря на то что организаторы до последнего утверждали, что подготовка к соревнованиям продолжается.

Стоит вспомнить и Олимпиаду-2020, которую перенесли на год по инициативе Японии. Ровно за четыре месяца до предполагаемой даты начала Игр в Токио организаторы объявили об их переносе на неопределённый срок. Хотя ещё за неделю до сообщения о переносе Олимпиады МОК заявлял о продолжении подготовки к соревнованиям и улучшении ситуации с коронавирусом в Японии.

И если этот сценарий с переносом Олимпиады повторится – это вряд ли кого-то удивит.

«Китай имеет опыт контроля коронавируса»

В то же время МИД Китая заявил, что, несмотря на появление нового штамма, Олимпиада в Пекине состоится. Единственное, на что может повлиять новый штамм – это ужесточение антиковидных мер во время проведения Олимпийских игр.

О том, что Игры будут проведены в соответствии с графиком, заявил официальный представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь.

«Я считаю, что это определённо бросает вызов нашим усилиям по предотвращению распространения вируса и контролю за ним. Но поскольку Китай имеет такой опыт, я искренне верю, что страна сможет провести зимние Олимпийские игры в соответствии с графиком, гладко и успешно», – приводит слова Чжао Лицзяня Reuters.

Учитывая, как решительно китайцы сражаются с пандемией, чиновнику хочется верить. Китай уже показал всему миру, что способен бороться с вирусом, когда в течение трёх месяцев свёл количество случаев заражения в стране практически к нулю. И, возможно, серьёзный подход и опыт китайцев помогут сохранить Олимпийские игры. Всё же Олимпиада будет проводиться без иностранных зрителей, а спортсмены будут следовать строгим ковидным протоколам.

Нельзя забывать, что проведение Олимпиады – это миллиарды долларов, вложенные страной-хозяйкой Игр, а её перенос влечёт за собой ещё бóльшие убытки для экономики страны. В Японии, например, ущерб от переноса Игр оценивают от $ 6,3 млрд до $ 23 млрд. И финансовый вопрос вполне может стать ещё одной причиной, по которой Игры в Пекине всё-таки пройдут по плану.