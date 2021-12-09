«Президента США там и так никто не ждал». Эксперты — о сути бойкота Олимпиады-2022

В последние дни слово громкое слово «бойкот» стало невероятно популярным в мировой прессе, в том числе спортивной. Всё дело в том, что целый ряд стран с США во главе объявил бойкот Олимпиаде-2022, которая пройдёт в феврале в столице Китая.

К счастью, до повторения ситуации 1980 и 1984 годов дело не дошло: бойкот оказался лишь дипломатическим. Проще говоря: все спортсмены объявивших бойкот стран на Игры в Пекин приедут, а официальные лица государств, дипломаты и прочие чиновники – нет.

По сути, на спортивной составляющей это сказаться никак не должно. Но США и ряд их стран-союзников подаёт Китаю некий политический сигнал, выражает своё недовольство.

О чём же этот сигнал? Могла ли повториться ситуация 1980 года? Как вообще воспринимают эту ситуацию в США и Китае? Будут ли китайцы принимать какие-то ответные меры? Корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович пообщался с экспертами-политологами и задал им все ключевые вопросы о сути и последствиях бойкота.

Как говорится, добавим немного спорта на наш политический сайт.

Новость по теме В МИД РФ отреагировали на дипломатический бойкот Олимпиады-2022 в Пекине со стороны США

Итак, позицию Америки помогает прояснить политолог-американист Малек Дудаков.

Почему США объявили бойкот Олимпиаде-2022?

«Это вполне логичное решение, учитывая серьёзное похолодание отношений между Вашингтоном и Пекином. Это происходит на фоне обвинений США в адрес Китая, связанных с нарушением прав человека в Поднебесной: уйгуры, Гонконг и Тайвань. Международное сообщество уже называет Китай чуть ли не самым опасным местом на планете. Также американцы обвиняют Китай в военных учениях с целью отрепетировать захват и оккупацию Тайваня. Отношения находятся на очень низкой точке. Официальный дипломатический приезд был бы очень странным в связи с этими историями. Этот приезд определили бы как то, что холодная война идёт понарошку и её нет. Но она идёт. Администрация Байдена приняла для себя абсолютно логичное решение. Мне сложно представить, что кто-то уровня госсекретаря или представителя Белого Дома приедет на Олимпиаду в Пекин».

Как относятся к бойкоту в США?

«Власти США реагируют на те группы давления в Вашингтоне, которые призывают к ужесточению антикитайской политики. А ещё – на настроение электората. В районе 70 процентов американцев рассматривают Китай в негативном или очень негативном ключе. Очевидно, что администрации Байдена, в ходе выборов старавшемуся показать себя в меньшей степени ястребом, чем Трамп, пришлось реагировать на электорат и политические элиты».

Мог ли случиться полный бойкот, как в 1980 году?

«В 2008 году Нэнси Пелоси призывала к полному бойкоту, но его не случилось. Сейчас тоже некоторые говорящие головы в сенате призывали повторить ситуацию 1980 года, но Белый Дом не пошёл на резкий шаг. Кстати, в 2008 году не только не было бойкота, более того, на эту Олимпиаду приехал Буш-младший. Это первый и единственный случай, когда президент США посетил Олимпиаду за пределами Америки. Такого не было до этого и не было после».

Почему американские президенты не приезжают на Олимпиады?

«Они стараются избегать такие мероприятия, чтобы не переключать внимание медиа на себя. По этой причине Обама не стал прилетать в Сочи, а Трамп пропустил Олимпиаду в Южной Корее. Обычно отправляют членов семьи, вице-президента или кого-то уровня госсекретаря».

Каким было бы лучшее решение для США?

«Хорошего решения для администрации Байдена не было изначально. Нужно было сохранить лицо и при этом не идти на резкие шаги и обострение отношений. Был выбран промежуточный сценарий. Для критиков Байдена это повод сказать, что он не объявил полноценного бойкота и повёл себя недостаточно жёстко. Это типичная политическая риторика в Америке, сомневаюсь, что всё это как-то повлияет на позиции Байдена. У Джо много других кризисов, включая международные».

Позицию Китая объяснил кандидат политических наук, политолог Василий Кашин.

Имеет ли значение бойкот для Китая?

«Дипломатический бойкот действительно важен для Китая, поскольку они понимают, что это начало кампании. Американцы пытаются подтянуть к этому делу всех своих союзников, многие уже заявили о поддержке. Целый ряд делегаций по итогу может не явиться на Олимпиаду. Противостояние началось и вовсю развивается с 2018 года. Сегодня это наносит удар по Олимпиаде как крупнейшему международному событию. Спортивная составляющая останется, а вот политический момент уйдёт с Олимпиады».

Бойкот — это удар по репутации Китая?

«Я так не думаю. Это дополнительный показатель того, как ухудшились американо-китайские отношения, они открыто враждебные. Была надежда, что частично ситуацию получится стабилизировать, были и телефонные переговоры Байдена с Си Цзиньпином. Но мы видим, что у них не получается договориться. Резко ситуацию дипломатический бойкот Олимпиады не ухудшит, но будет показателен в плане враждебности и глубины раскола конфликта».

Китай будет принимать какие-то ответные меры?

«То, что произошло, – не какая-то большая проблема для Китая. Они не будут принимать ответные меры, они будут ждать своих возможностей, чтобы уязвить США на международной арене. Возможно, это будет совсем в другой сфере, которая никак не связана со спортом. Как правило, Китай может ждать очень долго, чтобы представилась такая возможность».

А президента США вообще звали в Пекин?

«Байдена действительно и так никто не ждал в Пекине. Повторюсь, отношения между Китаем и США открыто-враждебные. Но всё равно, всегда принято посылать какие-то официальные делегации. Например, мог приехать американский посол в Китае или кто-то из членов кабинета Байдена. Это даже не так важно кто, всё это элемент этикета. И если этот элемент не выполняется, это показатель напряжённых отношений между странами».