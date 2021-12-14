Кто из российских лыжников поедет на Олимпиаду? Критерии отбора выполнили лишь четверо

Через две недели тренерский штаб сборной России по лыжным гонкам назовёт окончательный состав команды для участия в Олимпийских играх в Пекине. Сборная практически сформирована, хотя заявленные критерии отбора выполнили только четыре спортсмена. До окончания отбора осталось провести только две квалификационных гонки.

Большунов без отбора. Но он и отбор прошёл

Ещё до начала сезона стало известно, что чемпион мира, двукратный обладатель Кубка мира Александр Большунов включен в состав олимпийской сборной без отбора. Таких привилегий больше ни у кого из наших спортсменов больше не было. Но Александр в любом случае выполнил критерий попадания в команду: он стал третьим в классической разделке на 15 км в Руке, которая была квалификационной для лыжников сборной России.

Критерии проще некуда: топ-3 в квалификационной гонке Кубка мира.

В той же гонке в Руке вторым стал Алексей Червоткин, который также гарантировал себе место в составе. В Давосе критерии выполнил Сергей Устюгов, ставший вторым в коньковом спринте и третьим в коньковой разделке.

Выполнила критерии и Наталья Непряева. Для женщин система отбора менее жёсткая: место в топ-6 в квалификационной гонке и место в олимпийском составе забронировано. Непряева стала пятой в коньковой разделке в Лиллехаммере.

Что с нашими сенсационными чемпионами?

В составе также Александр Терентьев и Вероника Степанова.

Терентьев в Руке сенсационно нокаутировал в классическом спринте самого Йоханнеса Клебо, после чего президент ФЛГР Елена Вяльбе заявила, что наш 22-летний лыжник гарантировал себе место в олимпийском составе. Классический спринт не являлся квалификационной гонкой, а в Пекине личный спринт будет коньковым. Но зато командная спринтерская эстафета – классической, а Терентьев показал, как он может работать на тяжелейшем круге с подъёмами.

В общем, Александр включён в состав тренерским решением. Ведь Елена Валерьевна – главный тренер сборной России. То же самое Вяльбе сказал и про Веронику Степанову. 20-летняя лыжница, которая принесла нашей команде победу в эстафете в Лиллехаммере, в Давосе великолепно пробежала и коньковую разделку. Она стала десятой, показав лучший в своей карьере результат в гонках Кубка мира.

С учётом выполнивших критерии получается уже шесть спортсменов.

А что с теми, кто критерии не выполнил?

До 30 декабря, когда ФЛГР обещала сформировать окончательные списки на Олимпийские игры, осталось только две квалификационные гонки в рамках «Тур де Ски»: коньковый спринт и классическая разделка.

Существует вероятность, что больше никто из российских спортсменов критерии не выполнит. А мест в команде ещё достаточно – на Олимпиаду поедут восемь лыжников и восемь лыжниц. Как тогда будет формироваться сборная?

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Всё просто. В критериях отбора существует понятие «квалификационные очки». У мужчин они начисляются за места с четвёртого по 15-е в квалификационных гонках, у женщин – за места с седьмого по 20-е.

У мужчин сейчас ситуация с внутрикомандным отбором такова (в списке нет тех, кто уже в составе): Иван Якимушкин – 16 очков, Артём Мальцев – 11, Илья Семиков – 10, Денис Спицов – 8, Андрей Мельниченко – 3. И получается, что четвёрка лидеров по очкам дополнит четвёрку уже отобравшихся. Изменения возможны только в том случае, если кто-то из наших лыжников круто пробежит оставшиеся квалификационные гонки.

С отбором в женскую команду ещё проще. Эстафетная четвёрка, шикарно пробежавшая в Лиллехаммере, точно в составе: Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова. Из всех оставшихся квалификационные очки только у Анастасии Рыгалиной, которая готовится к олимпийскому марафону.

С учётом всех прошедших гонок высоки шансы попасть в олимпийский состав у Яны Кирпиченко и Христины Мацокиной. Ну а восьмую лыжницу выберут после «Тур де Ски», ведь по правилам FIS изменения в состав можно вносить до 16 января.