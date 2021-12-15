Сборная России едет на Олимпиаду воевать, а не играть в хоккей. Эта команда не для народа

Хоккей в России теряет популярность — и журналисты, которые прекрасно видят просмотры своих материалов, могут сказать это в первую очередь. На первый план лезут фигурное катание, где новость в духе «Алина Загитова уронила отварную сосиску» может собрать 600 комментариев, всепроникающий ММА, который разросся десятком промоушенов, а неутомимая команда Дмитрия Губерниева во многом посодействовала тому, что биатлонные гонки вытесняют из эфира центральные матчи РПЛ.

Хоккей выезжает за счёт рекордов Овечкина (а что будет, когда он уйдёт? Ой-ой) и турниров сборных. Только вот сборная в последнее время делает всё, чтобы не смотрели и на неё.

Идеология российского хоккея на уровне сборных видна давно — мы идём на войну (бой, сражение — подставьте сюда какой-нибудь синонимичный термин). Раздевалка молодёжки на последних турнирах была увешана картинками с истребителями, цитатами Суворова — такой филиал Юнармии или ДОСААФ. Но каждый раз оказывается, что, когда Россия выходит на лёд воевать, с ней выходят не воевать, а играть — и оборачивается это отсутствием титулов чемпионов мира.

С военной риторикой за руку идёт закрытость. Конечно, нельзя представить, что генералы перед войсковой операцией дадут пресс-конференцию, на которой будут описывать стратегические цели и объекты, что планируется атаковать. Но в хоккее, к сожалению наших боссов, пресс-конференции обязательны — и руководство сборной туда пришло. Атмосфера получилась такая, что на заднем плане не хватало только плаката «отвянь, гнида».

Фото: fhr.ru

Недавно друг за другом прошли две пресс-конференции — по молодёжной сборной и по взрослой. Это разделение важно отметить и по той причине, что при как бы единой ФХР этими командами занимаются совершенно разные люди. Правда, содержательность выступлений была одинаковой что у тех, что у других.

Тон пресс-конференции перед Кубком Первого канала задал первый же вопрос. Структура управления сборной России перед Олимпиадой абсолютно непонятна. Хотя Ковальчук де-факто генменеджер, такой титулатуры он не получил, а ещё в сборной роится толпа советников. И вот журналист из «СЭ», который сам был пресс-атташе молодёжки, задал довольно конкретный вопрос Алексею Жамнову: за что отвечает каждый член штаба сборной? Ответ: за результат.

Отступление: в классическом анекдоте ученый, летящий на воздушном шаре, спрашивает у пастуха, где он находится, и получает ответ «на воздушном шаре». Этот ответ Жамнова имеет примерно столько же смысла, и в теории до него можно было докапываться долго: за какой именно результат, в равной ли степени все отвечают за него, а как ответят в случае провала и т.д., и т.п. Однако и в таком случае ответ был бы примерно такой же отпиской.

Ещё примерно через десять вопросов упрямый журналист спросил: в каком стиле хочет играть сборная России? Главный тренер сначала сказал, что это слишком долгая история для пресс-конференции, потом чуть-чуть налил воды и в итоге сказал: «в атаку». И ведь нельзя сказать, что этот вопрос прилетел впервые. На инаугурационной пресс-конференции коллега из Sports.ru задавал точно такой же вопрос — и наткнулся на такую же стену: Жамнов ответил, что сборная будет играть, как он видит и зачем ему это рассказывать.

За пару дней до основы свою пресс-конференцию давала молодёжка, куда был делегирован главный тренер Сергей Зубов. У легендарного защитника в качестве тренера вообще было худо в плане общения с прессой — правда, в «Сочи» ему было особо и не с кем говорить. И там прессу отшвыривали по тем же шаблонам — посмотрим завтра, поговорим потом, пока не можем, решили так, потому что решили так.

Почему это плохо? Наверняка и здесь в комментариях напишут: всё правильно сделали, оценивают результат, а не пресс-конференции. Но журналист здесь работает не только для себя и своего сайта — он посредник, который, в отличие от фаната, может задать вопрос (а болельщик может его прочитать). И что говорит руководство сборной хоккейной стране? Отвянь!

Фото: fhr.ru

Да и сам хоккей — невероятно сложная для понимания игра (возможно, ещё и из-за этого теряет популярность). В том же биатлоне или ММА никаких тактических секретов быть не может — разве что хитрости со смазкой лыж. Хоккей же — ад для непосвященного с кучей правил, которые не знают даже продвинутые болельщики, тактическими нюансами, что не запихнуть в один лишь «прессинг», через который сейчас объясняют всю тактику. Хоккей надо разжёвывать, но сборные считают, что этого делать не надо — ну а вдруг враг узнает секреты?

Это отношение показывает ответ Жамнова на вопрос о плане Б перед Олимпиадой: «Мы собрались перед знаменитым московским турниром, а вы мне разговоры про НХЛ и Олимпиаду задаете. Давайте сперва домашний турнир проведём. Разговоры про НХЛ неэтичны по отношению к ребятам, которые здесь сейчас находятся».

Алексей Юрьевич, ну что вы скрываете? Мы живём в парадигме, где неудачные чемпионаты мира объявляют этапами подготовки к Олимпиаде — а здесь оказывается, что мы готовимся к целому этапу Евротура, пусть даже и к домашнему. Те же канадцы, которые собрали сборную, как-то и не скрывают, что делают это как запасной вариант — и ни о какой неэтичности там не говорят. Вроде бы и у нас все всё понимают — так зачем эти отговорки? Чтобы что?

Атмосфера вокруг сборной даже более закрытая, чем в советское время. Тогда тренеры сборных (и Чернышёв, и Тарасов, и Тихонов) могли вести дискуссию между собой и с другими специалистами через статьи в журналах и газетах. Тихонов, которого тогда рисовали как диктатора, тоже писал статьи, где резюмировал прошедшие турниры довольно конкретными словами и чётко указывал на проблемы. За 30 лет уровень дискурса деградировал от статей главного тренера до невнятных отписок на сайте ФХР (отчёт после вылета от Канады — песня). Нынешняя команда – не для народа. В Пекин она едет воевать, а не играть в хоккей.

Фото: РИА Новости

Можно примерно понять, что хочет видеть руководство сборной. Идеал — это когда журналисты приходят на тренировку сборной, но не могут ни с кем общаться, никого не могут донимать вопросами, только смотреть. Идеал — это модель синхронного плавания, когда есть железные две медали в копилку сборной, всеобщий восторг, который длится пару дней, а после этого про синхронисток все железно забывают до следующего олимпийского цикла.

Сможет ли хоккей в России жить под грифом «секретно», как будто все участники хоккейного процесса разрабатывают по меньшей мере ядерную бомбу? Сможет. Только через десяток лет никакого хоккея больше и не будет.