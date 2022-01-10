Российская саночница победила с травмой. Даже главная соперница аплодировала Ивановой

Татьяна с трудом наступает на ногу, но уже блистает на трассе. Чтобы выступить на Олимпиаде, ей приходится терпеть боль.

Российская саночница Татьяна Иванова триумфально вернулась на Кубок мира. На трассе в Сигулде наша спортсменка завоевала золото и бронзу. Казалось бы, что удивительного для чемпионки мира 2019 года? А то, что в ноябре Татьяна получила тяжёлую травму и рисковала остаться без олимпийской мечты. Она и сейчас с трудом ходит, но уже побеждает!

Предолимпийское падение

Первый этап Кубка мира в олимпийском Пекине Иванова начала неплохо, заняла шестое место в личной гонке. Но дальше дела как-то не пошли. В эстафете упала на своём первом этапе, из-за чего сборная России была дисквалифицирована. Тогда казалось, что ничего страшного не произошло, а Татьяна лишь потянула ногу.

Уже на следующий день главный тренер команды Сергей Чудинов заявил, что всё оказалось серьёзнее, чем предполагалось:

«Таня в эстафете выступила на грани серьёзной травмы. Первичный осмотр показал, что она ушибла голеностоп, но надо дождаться результатов более углублённого медицинского обследования. Надеемся, что она выступит на следующем этапе в Сочи, но сейчас Татьяне больно наступать на ногу».

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Спустя пару дней стало ясно: ни о каких этапах в Сочи речи идти и не может. У Ивановой – разрыв связок и трещина в таранной кости. Эта кость формирует часть голеностопного сустава и располагается над пяточной костью. Даже без глубоких познаний в медицине понятно, что травма более чем серьёзная.

«Я допустила ошибку и зацепилась ногой за козырёк трассы, и у меня просто ногу вывернуло. Думаю, что изначально мне нужно было обратиться в клинику ещё в Китае, но из-за раннего вылета мы тогда приняли решение отложить это до возвращения в Сочи», – пояснила Иванова.

«Могу отвести на восстановление лишь месяц»

К счастью для спортсменки, травматологи пришли к выводу, что оперировать Иванову не нужно, достаточно лишь реабилитации в специальном медицинском центре.

«В принципе, моё самочувствие сейчас нормальное, только немного беспокоит нога. В сроках восстановления у специалистов единого мнения нет. Говорят, что мне нужно пять-шесть недель, но я могу отвести себе на это только месяц, так как хочу выйти на лёд 25 декабря в Винтерберге. Очень надеюсь, что успею восстановиться к концу декабря. Пусть даже я буду ходить с лангеткой на ноге, но всё равно попробую кататься и завоевать олимпийскую лицензию», – признавалась тогда Татьяна.

Иванова старалась и шла к своей цели – быстрому восстановлению от травмы. И у неё получилось. В конце декабря россиянка получила от врачей временный допуск к тренировкам. 27 декабря вместе с командой она вылетела в Винтерберг, хотя только начала наступать на травмированную ногу и находилась под постоянным контролем медиков.

Уже в Германии Татьяна начала усиленно тренироваться и даже выступила в Винтерберге, набрав шесть очков, а наращивать темп продолжила на трассе в Латвии.

«Нога ещё полностью не восстановлена»

В Сигулде Татьяна удивила всех. Никто не ожидал, что после тяжёлой травмы, восстановление от которой не закончилось до сих пор, россиянка заедет на подиум. Главная её соперница – четырёхкратная олимпийская чемпионка Натали Гайзенбергер, которую Иванова обошла, даже аплодировала нашей девушке. Бронза в соревнованиях женщин уже казалась чудом.

«С учётом травмы ноги это идеальное выступление Тани, она молодец. Таня является настоящим бойцом и сегодня ещё раз это доказала. Улучшение есть, но нога пока полностью не восстановлена. Ей больно упираться в «рога» саней на старте, и было видно, что ей было тяжело и на финише. Из-за этого Таня на старте дважды показала девятый результат, хотя обычно она бывает первой или в тройке. Как только уйдут болезненные ощущения, она будет уверенно чувствовать себя на старте, и это неизбежно скажется и на итоговом результате», – признался после финиша Ивановой главный тренер сборной России Сергей Чудинов.

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И это тренер ещё не знал, что через час россиянка одержит победу в спринте! Иванова опередила Гайзенбергер на 0,014 секунды.

По последним данным МРТ, у Ивановой положительная динамика восстановления, хотя на травмированную ногу она всё ещё наступает с трудом. Сейчас у Татьяны стоит серьёзная задача – постараться получить олимпийскую лицензию, чтобы спокойно выступить в Пекине. Отбор на Игры проходит по сумме четырёх лучших результатов на Кубке мира, и пока Иванова, выступившая лишь в Пекине и Сигулде, задачу не выполнила. Но в Федерации санного спорта России надеются, что Татьяна всё-таки получит право выступать на Олимпиаде.

«Я очень надеюсь, что Международная федерация санного спорта (FIL) после результата Ивановой в Сигулде предоставит спортсменке возможность выступить на Олимпийских играх в Пекине», – заявила президент ФССР Наталия Гарт.

Главное, чтобы Иванова планомерно восстановилась от травмы и всё-таки смогла выступить в Пекине, который, надеемся, теперь будет более приветливым к российской спортсменке.