Разбор состава сборной России по лыжам на ОИ-2022. Какие гонки побежит в Пекине Большунов

Будет ли Александр на Олимпиаде пропускать гонки? Или постарается выиграть всё?

Состав сборной России по лыжным гонкам на Олимпиаду-2022 в Пекине утверждён. Восемь лыжников, восемь лыжниц, 12 гонок. Кто и какие гонки побежит? Будут ли неожиданности в заявках на конкретные старты?

Давайте разбираться. На основе той информации, что «Чемпионату» удалось получить сразу после объявления окончательного состава, и на основе результатов в текущем сезоне. Заявка в каждой гонке – это то, что сейчас предварительно у всех тренеров. Ситуация может поменяться в зависимости от многих факторов. Но на данный момент расклад по всем гонкам именно такой.

Новость по теме Сборная России по лыжным гонкам объявила окончательный состав на Олимпиаду-2022 в Пекине

Гонка с раздельным стартом, 10/15 км, классика

Мужчины: Александр Большунов, Сергей Устюгов, Алексей Червоткин, Илья Семиков. Запасной – Иван Якимушкин.



На этапах Кубка мира у наших парней три призовых места. Дважды в топ-3 на своей профильной гонке забегал Большунов, один раз – Червоткин. Лучший результат Устюгов – пятое место в Руке, там же Семиков финишировал шестым.

Женщины: Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак и Лилия Васильева.



Лучший результат на классической разделке на счету чемпионки «Тур де Ски» Натальи Непряевой, которая в Ленцерхайде стала третьей. Юлия Ступак и Татьяна Сорина дважды были в десятке в Руке и Ленцерхайде. Лилия Васильева на этапах Кубка мира в топ-20 на этой гонке не забегала.

Скиатлон, 15/30 км

Мужчины: Александр Большунов, Иван Якимушкин, Алексей Червоткин, Денис Спицов. Запасной – Сергей Устюгов.



Женщины: Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак, Анастасия Рыгалина.

В нынешнем сезоне в рамках этапов Кубка мира не было ни одного скиатлона. Эти гонки были запланированы в Лиллехаммере и Планице, но в Норвегии из-за отсутствия снега прошла лишь коньковая разделка, а в Словении этап вообще был отменён из-за ковида.

Спринт, коньковый стиль

Мужчины: Александр Большунов, Сергей Устюгов, Сергей Терентьев, Артём Мальцев.



Женщины: Наталья Непряева, Юлия Ступак, Христина Мацокина, Вероника Степанова.

В мужском составе неожиданностей нет. С учётом непопадания в сборную Глеба Ретивых на коньковый спринт выйдет Мальцев, который когда-то бегал на Кубке мира только спринты. Из всех наших ребят в призы в нынешнем сезоне в этой дисциплине забегал только Устюгов, который в Давосе до самого финиша бился с Йоханнесом Клебо.

Наши женщины в коньковом спринте не так сильны, как в классическом. И от этой олимпийской дисциплины отказалась Татьяна Сорина. Прежде всего с учётом состояния травмированного плеча. Рисковать в данном случае действительно не стоит. Вместо неё в предварительном списке на гонку – Вероника Степанова.

Командный спринт, классика

Мужчины: Александр Большунов, Сергей Устюгов, Александр Терентьев.



Женщины: Юлия Ступак, Наталья Непряева.

У женщин тим-спринт побегут те лыжницы, которые бегали в таком составе весь олимпийский цикл и завоёвывали медали.

А у мужчин – три кандидата. И окончательный выбор будет сделан уже по ходу Олимпиады. Не исключено, что финишёром в командном спринте будет Александр Терентьев, который в одном классическом спринте обыграл Клебо, а в другом в жёсткой борьбе с норвежцем упал. И также не исключено, что Александр Большунов вообще не побежит командный спринт.

Марафон, 30/50 км, коньковый стиль

Мужчины: Александр Большунов, Денис Спицов, Артём Мальцев. Четвёртый кандидат определится непосредственно на Олимпиаде.



Женщины: Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Анастасия Рыгалина, Мария Истомина.

Неожиданностей в данном случае нет – Ступак в эту гонку не планировалась. Истомина и Рыгалина завоевали право бежать на Олимпиаде в самой длинной гонке на чемпионате России в Тюмени. И подготовка их строилась именно с учётом олимпийского марафона. В отношении Непряевой и Сориной никаких вопросов нет и быть не может.

Мужской состав вполне ожидаем: Большунов, который готов бежать все гонки и любым стилем, и «кадровые» мастера конькового стиля Спицов и Мальцев. Кто станет четвёртым, сейчас судить сложно. Марафон могут пробежать и Устюгов, и Якимушкин, и Червоткин.

Эстафета, 4x5/4x10 км

Составы на эстафету определяются только по итогам предыдущих гонок.



Но если исходить из результатов гонок на Кубке мира, то можно назвать ориентировочные составы.

Мужчины: Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Александр Большунов, Сергей Устюгов, запасной – Денис Спицов.



Женщины: Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Вероника Степанова, запасная – Анастасия Рыгалина.



Ещё раз: все расклады именно на сегодняшний день. Сборная России полетит в Пекин 29 января из Милана.