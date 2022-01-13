«Не заслужили полную квоту». На Олимпиаду поедут только пять российских биатлонистов

Российские биатлонисты неудачно выступили в мужском спринте и лишились шансов на максимальную квоту на Олимпийские игры — 2022. Так плохо в нынешнем сезоне сборная России ещё не выступала. Вместо борьбы за квоту – худший результат и ни одного спортсмена в топ-20. В Пекин поедут всего пять биатлонистов, которым предстоит бежать все гонки.

Математика и новые правила

Максимальное количество квот для одной страны — шесть. По новым правилам, их получат только три сборные, занявшие первые места в специальном зачёте. Страны, занявшие с 4-го по 10-е место, могут отправить на Олимпиаду только пять спортсменов.



В зачёте на получение олимпийских квот учитываются шесть лучших результатов в спринте, лучший результат в индивидуальной гонке, три лучшие эстафеты, лучшая смешанная эстафета и лучший сингл-микст. Учитываются все гонки сезона-2020/2021 и старты первых шести этапов сезона-2021/2022. Таким образом, последние гонки, за которые можно было получить очки — это спринт и мужская эстафета в Рупольдинге.

До начала этапа Кубка мира в Рупольдинге россияне занимали пятое место в зачёте. На первом месте в квалификационном рейтинге была Норвегия с недостижимыми 4832 очками. На втором – французы с 4627 очками, догнать которых также практически невозможно.

А вот на третье место претендовали сразу три команды: Германия (4339), Швеция (4338) и Россия (4283). Наша команда отставала на 56 очков, но в случае успешного выступления в спринте и эстафете шанс ликвидировать разницу в очках был.



Худший из шести результатов россиян в спринтах, которые были зачтены — 377 очков. То есть для сокращения отставания в спринте россиянам нужно было набрать минимум 378 очков. Результат считается по сумме очков трёх лучших спортсменов сборной, и если бы трое россиян попали в топ-20, у них бы был шанс сократить отставания. Например, наши заработали 377 очков в Контиолахти в сезоне-2020/2021, когда Логинов финишировал 12-м, Елисеев 14-м, а Латыпов 20-м.

А если бы россияне повторили свой лучший результат в спринте — 432 очка за гонку в Оберхофе, где Логинов выиграл золото, а Бабиков и Серохвостов финишировали 6-м и 8-м, то отставание от третьего места могло сократиться с 56 очков до одного! Однако такой результат можно бы было назвать чудом, всё-таки стоит учесть, что и немцы, и шведы также могли заработать дополнительные очки, что и сделала команда Германии.

Худший результат в сезоне

А вот россияне в спринте не смогли приблизиться к самому слабому результату, который учитывался в зачёте. За 21-е место Цветкова, 23-е Серохвостова и 31-е Поварницына они получили всего лишь 348 очков. Это худший результат российских биатлонистов в этом сезоне.



Для продолжения борьбы за шестую квоту перед эстафетой российская команда должна была отставать от третьего места не более чем на 60 очков, потому что это максимальное количество очков, которое россияне могут получить за первое место в эстафете.



Однако после спринта от третьего места, которое сейчас занимает Германия, команду России отделяет 79 очков. Сейчас по таблице олимпийской квоты у Норвегии 4832 очка, у Франции – 4632. Германия – 4362, Швеция – 4338, Россия – 4283.

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«Даже не очень обидно»

Ситуацию с потерей шансов на получение олимпийской квоты прокомментировал Дмитрий Губерниев: «Всё честно. И даже не очень обидно. По делу проиграли немцам. По результату мы не заслужили полную квоту. Значит, поедет пятёрка. Конкуренция ещё сильнее обострилась. По такой гонке Бабикову и Поварницыну будет сложнее всего конкурировать. Команда выступала в состоянии грогги».



Интересно, что по старым правилам, которые действовали до Олимпийских игр-2022, шесть квот получали пять сильнейших команд Кубка наций. То есть и мужская, и женская российские команды могли бы поехать на Олимпиаду вшестером, однако из-за уменьшения общего количества квот для биатлонистов на Играх Россию будут представлять 10 спортсменов вместо 12.



Все изменения связаны с политикой МОК, который стремится к полному гендерному равенству (интересно, а как быть с небинарным фигуристом). Квота биатлона была урезана на 20 человек и составила 210 спортсменов (105 мужчин и 105 женщин). Сокращение квот затронуло не только биатлон, но именно в биатлоне сильнее всего отразилось на сборной России.