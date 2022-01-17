Точно взяли кого надо? К составу сборной России по биатлону на Олимпиаду есть вопросы

Итак, за две недели до старта Олимпийских игр стал известен состав сборной России по биатлону, который отправится в Пекин, чтобы бороться там за медали.
Мужчины: Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Даниил Серохвостов, Карим Халили, Максим Цветков. Запасные: Антон Бабиков, Александр Поварницын.
Женщины: Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова. Запасные: Анастасия Шевченко, Евгения Буртасова.
Пожалуй, уже за несколько дней до официального объявления глобальных интриг не оставалось. На 99% было ясно, кто отправится на Олимпийские игры. Впрочем, выбор у тренеров был, и они могли сомневаться между разными вариантами.
Представьте, что вы были бы главным тренером сборной России и вам предстояло бы принять финальное решение по составу. Кого бы вы отправили на главный старт четырёхлетия?
А не сдаст ли Латыпов после коронавируса?
Перед этапом Кубка мира в Оберхофе Эдуард Латыпов сдал положительный тест на коронавирус и отправился на двухнедельный карантин без возможности соревноваться и полноценно тренироваться. Болезнь проходила почти бессимптомно, но кто знает, какие последствия может оставить после себя вирус. С другой стороны, Латыпов на старте сезона боролся за жёлтую майку лидера и не взять его в сборную – преступление. Так ведь?
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Нужно ли давать шанс Бабикову?
Антон шикарно ворвался в состав сборной России после Нового года. Стал шестым в спринте, выиграл с Резцовой ответственный супермикст, а потом в Рупольдинге внезапно провалился на 71-е место и потерял практически все шансы поехать на Игры. Тренеры включили его в заявку запасным, без шансов выйти на трассу, если не будет форс-мажора. Справедливо ли?
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Кто ваш фаворит в борьбе за пятую путёвку?
Если оставить за скобками Максима Цветкова, который почти безупречно провёл немецкие этапы и показал, что готов ехать в Пекин, то на пятую путёвку претендовали три спортсмена. Всё тот же Бабиков, а также Александр Поварницын и Карим Халили. Карим – проверенный эстафетный боец, но в личных гонках он пока до высот не добирался. Впрочем, и Александр в этом году не блистал. Но, может быть, просто тренеры не давали ему шансов?
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Кто способен усилить женскую сборную?
В женской сборной конкуренция за место в команде была ниже. По сути, даже Ульяна Нигматуллина, которая неудачно выступает в 2022 году, в сборную попала с запасом. Вопрос возник только по последней, пятой путёвке. На неё были три претендентки: Валерия Васнецова, Анастасия Шевченко и Евгения Буртасова (Павлова). В пользу Валерии – опыт пребывания в команде, Анастасия – талантливая молодая биатлонистка, которой не повезло получить травму, Евгения – опытный боец, набравший форму на Кубке IBU. Кого брать?
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