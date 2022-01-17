«Шанс попасть в Пекин был 0,01%». Героический прорыв Цветкова в олимпийскую сборную России

Состав сборной России по биатлону на Олимпийские игры известен. В число спортсменов, которые поедут в Пекин, попал и Максим Цветков. Сейчас это решение выглядит ожидаемым, и результаты биатлониста это доказывают. А ещё пару месяцев назад такой расклад казался решительно невозможным, потому что Цветков выступал на самом нижнем уровне российского биатлона – на Кубке России – и старался отобраться на Кубок IBU.

Как же случился этот поразительный прорыв с самых низов в олимпийскую сборную?

«Сбился со счёта, сколько раз хотел закончить»

Летом Цветков, казалось, довольно резко вернулся в сборную России, попав на централизованную подготовку в команду Сергея Башкирова. Долгое время у Максима были проблемы со здоровьем, из-за которых он не мог выступать даже на Кубке России.

«Меня не было в элите около трёх лет. Сколько раз хотел махнуть рукой и закончить? Сбился со счета. Были моменты, когда я прекращал тренироваться – но это было связано со здоровьем. Было около двух месяцев. Был вирус, похожий на мононуклеоз: начинаешь тренироваться – и болеешь. Горло, насморк, температура. Если бы я не верил, то я бы уже завязал».

В конце прошлого сезона биатлонист начал пробивать себе дорогу в элиту, но что-то не задалось. На летнем чемпионате России Цветков стал 17-м в индивидуальной гонке и 34-м в спринте. Не особо получились и контрольные старты – в спринте Максим финишировал девятым, в масс-старте – пятым. Этого не хватило, чтобы отобраться даже на Кубок IBU, он остался лишь в качестве «запасного». В итоге биатлонисту пришлось выступать на Кубке России.

В качестве одной из причин неудавшегося отбора Максим назвал смену подготовки после провального летнего чемпионата страны, что не позволило полноценно подготовиться к контрольным стартам. «Я знал, что через пару недель форма будет хорошая, но я не попал на Кубок IBU, отбирался через Кубок России», – отмечал Цветков.

Спасительный коронавирус

Первая медаль на Кубке России пришла уже во второй гонке. В пасьюте Цветков завоевал бронзу, поднявшись на шесть мест. После этого у Максима началась череда успехов: победа в масс-старте и спринте, серебро в суперспринте. Такое рвение не могло не привлечь внимание тренерского штаба. В итоге была проведена ротация, и «запасной» уже в декабре поехал на Кубок IBU.

В Европе от россиянина никто не ждал особого прорыва, но Максим сумел удивить. В первой же гонке он завоевал бронзу, а дальше стал третьим в спринте и первым в смешанной эстафете. Неожиданный всплеск даже заставил тренеров основы подумать над тем, кого привлекать на Кубок мира после Нового года – Антона Бабикова, с начала сезона стабильно бегающего на Кубке IBU, или резко ворвавшегося в элиту Цветкова. Решили взять обоих.

Было много вопросов, потому что квот на Кубке мира всего шесть, а биатлонистов – семь. Очевидно, кто-то лишний. Но сомнения тренеров внезапным образом разрешил коронавирус Латыпова. И Антон, и Максим попали в спринт, только Бабиков стал шестым, а Цветков финишировал в шестом десятке. Такие результаты, конечно, расстроили спортсмена, а у болельщиков появились сомнения в необходимости Максима на Кубке мира.

«Конечно, с такой стрельбой в спринте сложно быть довольным. Очень сильно расстроился. Ноги неплохие, хотя не скажу, что супердоволен. Было тяжеловато. Если бы меня спросили, каким я бегу по ходу, то сказал бы, что на уровне 40-го места. В стрельбе была только моя ошибка. Изначально я должен был бежать только эстафету, но из-за ситуации с Латыповым меня поставили в спринт», – рассказывал после гонки Цветков.

«Я когда-нибудь в жизни показывал такой ход?»

А дальше произошло что-то удивительное – биатлонист резко преобразился. В смешанной эстафете Максим прекрасно провёл свой первый этап. Команда шла на втором месте, лишь секунду уступая норвежцам. Правда, в итоге Россия всё-таки стала пятой.

В пасьюте Оберхофа Цветков совершил невероятное: отыграв 40 позиций, занял 12-е место. Причём в стрельбе он допустил лишь один промах, а ногами был пятым, проиграв лишь 13 секунд лидеру. Такое положение дел удивило даже самого Максима.

«Почти получилось отработать на ноль, потому что на последнем рубеже затянул с выстрелом. В голове крутилось, что будет ноль, вот и ошибся. Мне интересно – я когда-нибудь в жизни показывал такой ход или нет?» – поражался Цветков после финиша.

И тут-то болельщики вспомнили о «золотых» временах Цветкова и, что главное, его стабильности. Свою силу россиянин показал и в Рупольдинге. В спринте он стал лучшим в команде, заняв 21-е место, в пасьюте заехал в топ-10, а главное – провёл отличный четвёртый этап в мужской эстафете и удержал победу команды. На фоне провала Бабикова, не попавшего в пасьют, Цветков выглядел явным лидером и, казалось, уже понимал, что попадёт в олимпийскую команду.

«Мне кажется, на первой гонке Кубка России на 0,01% была возможность, что я приеду сюда и буду бороться за попадание в олимпийскую команду. Работал, старался, очень важный сезон, понимал это. Здесь подготовка не этих месяцев, а несколько лет работы, чтобы попасть сюда и выступать на этом уровне», – признавался Цветков.

Работал и заслужил. Для 30-летнего Максима эта Олимпиада станет первой в карьере. В 2018 году Цветков отобрался в Пхёнчхан, но не получил приглашения от МОК, и, как большая часть команды, пропустил Олимпиаду. После этого биатлонист резко пропал на пару лет, но, видимо, такой путь стоило пройти, чтобы героически отобраться уже на следующие Игры.