Чемпионка мира по шорт-треку работала в пиццерии ради Олимпиады. Но в Пекин не попала

Элис Кристи восторгалась россиянами на Играх в Сочи. Но и в 2014-м, и в 2018-м она осталась без медалей из-за грандиозного невезения.

Чуть более двух недель остаётся до начала зимних Олимпийских игр 2022 года, которые пройдут в Пекине. Около трёх тысяч спортсменов будут бороться за самые престижные награды. Однако далеко не всем желающим удалось отобраться на главный старт четырёхлетия. Одной из неудачниц отбора оказалась знаменитая британская шорт-трекистка Элис Кристи.

Ради поездки на Игры она даже работала в пиццерии. Но это ей не помогло.

Культовая фигура европейского шорт-трека

31-летняя уроженка Ливингстона (девушка родилась в Шотландии) – по-настоящему культовая фигура европейского шорт-трека. С семи лет юная Элис занималась фигурным катанием, но в 14 лет поменяла вид спорта, оставшись на льду. Уже спустя год Элис отобралась в команду по шорт-треку и одержала свою первую победу, получив за неё коробку конфет.

В национальную сборную Кристи впервые попала в 17 лет и сразу же стала чемпионской Европы, в составе сборной выиграв эстафету. Впоследствии Элис запишет на свой счёт 10 золотых наград континентального первенства, а также три награды высшей пробы чемпионатов мира. В общей сложности на чемпионатах Европы и мира Кристи завоевала 29 медалей, став при этом одной из самых титулованных спортсменок в истории европейского шорт-трека.

Для полного счастья британке не хватало одного – успеха на Олимпийских играх. Впервые Элис поехала на Олимпиаду в 19-летнем возрасте, по большому счёту не претендуя на завоевание медалей. На тот момент она только набиралась опыта и в Ванкувере приняла участие только в одном виде – забеге на 500 метров. Юная спортсменка смогла преодолеть квалификацию, но пройти дальше четвертьфинала у неё так и не получилось.

«Люди в России очень хорошие»

Спустя четыре года Элис в составе британской команды приехала в Сочи уже в статусе претендента на медали, ведь в 2013 году на чемпионате Европы Кристи выиграла две дистанции (1000 и 1500 метров). В том же сезоне на мировом первенстве Элиза завоевала бронзу на километровой дистанции. На предолимпийском чемпионате Европы в Дрездене британка защитила свой титул на тысяче, а в общем зачёте многоборья стала второй.

«Хочу сказать всем – тут действительно здорово. Только от Олимпийской деревни до стадиона идти далековато. Люди здесь очень хорошие, и комнаты в Олимпийской деревне отличные. Это просто роскошь для нас», – восторгалась Кристи условиями размещения в России.

В Сочи британка выступала уже по полной программе, заявившись сразу на три личные дистанции, но её постигло громадное разочарование. Удачнее всего Элис выступила на 500 метров, где она вышла в финал. Попасть в решающий забег в шорт-треке – на 75% гарантировать себе медаль, ведь на пьедестал попадают трое из четырёх участников финала.

Простая математика не сработала в истории с Кристи. Уже в первом повороте британка спровоцировала массовое падение, в результате чего была дисквалифицировала и отброшена сразу на восьмое итоговое место, пропустив вперёд ещё и четырёх участниц утешительного финала. Две другие дистанции также закончились для Кристи фатально – на 1500 метров она упала, а на 1000 метров снова получила дисквалификацию.

Новая олимпийская трагедия

Грандиозное невезение британки продолжилось и в Пхёнчхане, куда она приехала после лучших сезонов в своей карьере (2015-2017). На первой дистанции 500 м она снова добралась до финала А и боролась за призы, но столкнулась с голландкой Ярой ван Керкхоф, которая лезвием конька порезала ей руку. В результате падения в финишном протоколе Кристи обнаружила себя на самом обидном четвёртом месте, тогда как голландка стала серебряным призёром Игр.

Через четыре дня на 1500 м Элис дошла до полуфинала, но была дисквалифицирована, да к тому же получила травму лодыжки. Однако она смогла найти в себе силы и выступить на 1000 м, где в предварительном раунде нарушила правила против венгерской спортсменки и в очередной раз была дисквалифицирована. Вот так на двух Олимпиадах подряд британка, считавшаяся одной из главных фавориток в шорт-треке, не смогла взять ни единой медали.

Подобное несчастье негативным образом отразилось на всей жизни Элис. После окончания Олимпиады у неё начались проблемы психологического характера. В декабре 2018 года она рассталась со своим парнем. Потом отказалась и от услуг своего тренера. В течение двух лет она принимала антидепрессанты и даже пыталась нанести себе вред. Карьера британки пошла на спад, и она не могла добраться до медалей даже на европейском уровне.

«Я так и не смогла достичь цели»

Коренной переворот в жизни британки наступил случайно. Она всё ещё грезила об олимпийских медалях, но пандемия коронавируса нанесла большой удар по менее популярным видам спорта, к коим относится и шорт-трек. Британский спортивный союз урезал финансирование сборной, и Кристи пришлось устроиться доставщиком пиццы в Pizza Hut, чтобы заработать деньги на Олимпиаду в Пекине. «Мне нравится моя работа в пиццерии. Мне так повезло работать в такой замечательной команде. Я нашла новую семью», – писала Кристи в своём «инстаграме».

К сожалению, красивая история титулованной британки не имеет счастливого конца. Кристи вновь не повезло, потому что отбор на Олимпиаду в Пекин осуществлялся на основании текущего сезона Кубка мира, а там спортсменка выступила неудачно. В середине декабря 2021 года Элис признала своё поражение и объявила о завершении 14-летней карьеры в шорт-треке.

«Пришло время объявить о моём уходе из шорт-трека. Это не последний раз, когда вы видите меня в спорте. Но теперь пришло время идти другим путём. Часть моего сердца всегда будет пустой, потому что я так и не смогла достичь своей конечной цели. Но я ухожу из этого вида спорта, зная, что он остаётся в надёжных руках, а шорт-трекисты способны совершить то, чего я так и не смогла добиться», – писала Кристи в своём прощальном посте.

При этом Элис не собирается сдаваться окончательно и всё ещё лелеет надежду об олимпийской медали. Через четыре года она намерена пробиться на Олимпиаду в Милан, но пока не уточняет, в каком виде спорта она хочет это делать. «На данный момент я сосредоточена на тренерской работе, чтобы помочь остальной команде. Пока я не буду раскрывать свои спортивные планы на 2026 год, но моя мечта об олимпийских медалях ещё не иссякла».