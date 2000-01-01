Татьяна Сорина
Дебютирует на Олимпийских играх.
Вид спорта: лыжные гонки
Пятикратная чемпионка России (2016, 2021), cеребряный призёр чемпионата мира — 2021 в эстафете, серебряный призёр мини-тура Кубка мира по лыжным гонкам — 2020/2021.
Сорина начала заниматься лыжами в Краснотурьинске Свердловской области
Первый тренер — Оксана Табризова, которая убедила Татьяну пойти в лыжную секцию. Однако вскоре вся секция перебазировалась в Тюмень, где появился спортивный класс.
Факт — из-за Олимпийских игр Сорина отложила операцию на плече
«Мне нельзя поднимать руку выше головы — есть риск рецидивного вылета плеча. Операцию решила не делать, потому что после неё потребуется пять месяцев на реабилитацию».
Сорина — о чувствах победителя
«Выросли крылья после вчерашней гонки? Нет, впереди Олимпиада. Подиум есть – работаем дальше».
Татьяна Сорина
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