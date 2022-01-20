Россия вновь поедет на Игры без флага и гимна, но будет бороться за самые высокие места.

Всё, что надо знать об Олимпиаде-2022: шансы России, главные конкуренты, бойкот США

Всего-то полгода назад все болельщики следили за драматическими событиями Олимпиады в Токио. А уже на носу новые Олимпийские игры, уже зимние. Игры в Пекине по-своему уникальны, хотя многое нам знакомо со времён Токио, Пхёнчхана и даже Сочи.

Сборная России продолжит выступать без национальной символики, а в случае победы вместо гимна страны будет звучать уже привычный концерт Чайковского. И даже несмотря на это, россияне будут претендовать на самые высокие места в медальном зачёте.

Увы, все спортсмены будут находиться в условиях жёстких коронавирусных ограничений, хотя эта Олимпиада пройдёт со зрителями. Но на ней не будет официальных представителей США, Великобритании и других стран, объявивших Играм дипломатический бойкот. Кроме того, на Олимпиаду не приедут главный звёзды хоккейного мира, выступающие в НХЛ.

Где и когда пройдут зимние Олимпийские игры – 2022

Зимние Олимпийские игры – 2022 пройдут в Пекине (Китай) с 4 по 20 февраля. Основным соперником столицы Поднебесной в борьбе за звание страны-хозяйки турнира была Алма-Ата (Казахстан). В первом раунде жеребьёвки Пекин обошёл своего конкурента лишь на четыре голоса.



Пекин – первый город в истории, который примет и летние, и зимние Олимпийские игры. В 2008 году в китайской столице уже проходила Олимпиада. Тогда победителем неофициального медального зачёта стал Китай, Россия заняла третье место.

Целый ряд соревнований будет проводиться в Пекине на объектах, построенных ещё к Олимпиаде 2008 года. При этом часть турниров состоится в городах Яньцин и Чжанцзякоу, поскольку в этих регионах снега больше, чем в столице.

Церемония открытия и закрытия Олимпиады-2022

Церемония открытия Олимпиады начнётся 4 февраля в 15.00 по московскому времени на Национальном стадионе Пекина, известном также как «Птичье гнездо». Там же проходило открытие летних Игр — 2008. В России церемонию в прямом эфире покажет телеканал «Россия-1».

Знаменосцы сборной России на церемонии открытия пока не определены. Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что решение будет принято непосредственно перед началом Игр.

«У нас есть лонг-лист кандидатов на эту почетную должность. Накануне торжественного мероприятия проведем совещание с руководителями делегации и сборных команд по видам спорта, после чего примем решение», – заявил Поздняков.

Из-за коронавируса будет значительно снижено число актёров, участвующих в представлении, но при этом будет увеличено использование современных технологий. Одной из ключевых тем церемонии открытия станет экология.

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Церемония закрытия пройдёт в «Птичьем гнезде» 20 февраля. Оба события смогут посетить лишь китайские болельщики, выполнившие все требования по борьбе с коронавирусом.

Официальным талисманом турнира стала панда по имени Бин Дунь Дунь. Она одета в ледяной костюм, напоминающий космический скафандр. Вокруг мордочки панды размещены разноцветные кольца, которые характеризуют новые арены в Пекине, построенные с помощью современных технологий. А сердечки на лапах Бин Дунь Дунь показывают гостеприимство и любовь китайцев к другим участникам Олимпиады.

Как и в Токио, Олимпиада пройдёт под новым девизом. Вместо известного «Быстрее, выше, сильнее» официально утверждён «Быстрее, выше, сильнее – вместе». По мнению организаторов, это показывает единый командный дух турнира.

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Какие виды спорта будут на Олимпиаде в Пекине

На Олимпийских играх в Пекине будет представлено 15 видов спорта, в которых разыграют 109 комплектов наград. На предыдущей Олимпиаде в Пхёнчхане в 2018 году было разыграно на семь комплектов медалей меньше.

Первые медали будут вручены уже 5 февраля в соревнованиях по биатлону, лыжным гонкам, прыжкам с трамплина и конькобежному спорту. А последние – в день церемонии закрытия.

Виды спорта на Олимпийских играх – 2022 в Пекине:



биатлон, бобслей, горнолыжный спорт, кёрлинг, конькобежный спорт, лыжное двоеборье, лыжные гонки, прыжки с трамплина, санный спорт, скелетон, сноуборд, фигурное катание, фристайл, хоккей, шорт-трек.

Новые дисциплины на зимней Олимпиаде — 2022

На Олимпийских играх в Пекине дебютирует семь дисциплин в уже известных видах спорта.

Впервые пройдут женские одиночные соревнования по бобслею, так называемый монобоб. Сборную России в этой дисциплине представит Надежда Сергеева. Для россиянки это будет уже третья Олимпиада.

Также будут разыграны первые медали среди мужчин и женщин по фристайлу в дисциплине биг-эйр. К сожалению, российские мужчины не смогли завоевать квоты, а вот у женщин выступят две спортсменки. Составы будут определены позднее.

В программу Олимпийских игр добавлены и смешанные соревнования по фристайлу в акробатике, прыжках на лыжах с трамплина и сноуборд-кроссе, а также смешанная эстафета в шорт-треке. Участники состязаний будут определены непосредственно на Олимпиаде.

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Состав сборной России на Олимпийских играх — 2022

Главной особенностью турнира стало гендерное равенство. Организаторы Олимпийских игр постарались уравнять число участников в мужских и женских видах. Так, женское представительство на Олимпиаде составит 47,25% от общего числа участников. Чтобы увеличить женское представительство в одних видах спорта, было сокращено количество квот в других. Например, в шорт-треке, лыжных гонках и биатлоне.

Сейчас известно, что сборную России на Олимпиаде представят как минимум 199 спортсменов. При этом главная тенденция – гендерное равенство, очевидно, соблюдается. За олимпийские медали будут бороться 104 мужчины и 95 женщин. Составы ещё окончательно не определены. Ясность по числу участников будет внесена после 22 января. Всего же вместе с тренерскими штабами и другими специалистами российская делегация превысит отметку в 450 человек.

Самое крупное представительство россияне будут иметь в хоккейном турнире. 25 человек только в мужском турнире, а ведь есть ещё и женский с таким же числом участниц. Немало спортсменов на Олимпиаде будет и в фигурном катании, где Россия впервые в истории завоевала максимальную квоту. На турнире выступят 18 российских фигуристов.

По версии компании Gracenote, главными звёздами сборной России на Олимпиаде станут лыжник, трёхкратный серебряный призёр ОИ-2018 Александр Большунов, и конькобежка, бронзовый призёр ОИ-2018 Наталья Воронина. У обоих спортсменов есть титулы чемпионов мира, а золотых олимпийских медалей пока нет. Блистать на Играх должны и хоккеисты Вадим Шипачёв и Никита Гусев. По крайней мере, в отсутствие игроков НХЛ именно эти спортсмены станут основной силой сборной.

Каким будет турнир по хоккею на Олимпиаде-2022

К сожалению, на Олимпийские игры в Пекине не приедут игроки НХЛ. Хоккеисты лиги пропускают уже вторые Игры подряд. В 2018 году НХЛ не согласилась сделать паузу в чемпионате, сейчас произошло то же самое, но причиной стали многочисленные переносы матчей, вызванные вспышками коронавируса в клубах.

Международная федерация хоккея (ИИХФ) не допустит до турниров даже тех хоккеистов, которые получили индивидуальное разрешение от клубов. Всё потому, что федерация не хочет портить отношения ни с НХЛ, ни с Международным олимпийским комитетом (МОК).

На Олимпийских играх в Пхёнчхане без хоккеистов НХЛ сборная России стала победителем мужского турнира. В финале россияне в овертайме обыграли немцев со счётом 4:3.

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Флаг и гимн сборной России на Олимпиаде в Пекине

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Россия официально отстранена от международных турниров. По этой причине россияне будут выступать на Олимпийских играх в Пекине под названием Олимпийский комитет России (ОКР), сокращённо по-английски ROC.

Санкции никак не сказались на результатах выступлений россиян на Олимпиаде в Токио. В Сети даже был запущен флешмоб «We will ROC you» с калькой на известную песню Queen. Российским спортсменам запрещено на Олимпиаде демонстрировать символику страны, поэтому флаг России заменит флаг ОКР.

Как и на летней Олимпиаде в Токио, во время награждения российских спортсменов вместо привычного гимна России будет играть фрагмент из концерта для фортепиано с оркестром №1 Петра Ильича Чайковского.

Отличием же от Олимпиады-2020 станет форма российских спортсменов. Для летних Игр она была выполнена в цветах национального флага, для зимних – помимо привычных белого, синего и красного, с использованием голубовато-зелёного (цвета цин).

Сколько медалей сможет завоевать команда России на Олимпиаде

В XXI веке самой успешной Олимпиадой для сборной России стал домашний турнир в Сочи. Россияне выиграли неофициальный медальный зачёт, завоевав 33 медали (13-11-9). Однако после допинговых разбирательств и лишения медалей сборная России опустилась на третье место (10-9-9). Даже несмотря на это, лучше россияне в новом тысячелетии ещё не выступали.

Следующая Олимпиада в Пхёнчахе была значительно хуже. На Игры-2018 не поехала часть делегации сборной России, так как не получила приглашений от МОК. Турнир пропустили 111 человек, в том числе звёзды: Антон Шипулин, Сергей Устюгов, Виктор Ан. В 2018 году россияне заняли лишь 13-е место в медальном зачёте, завоевав 17 наград (2-6-9).

По разным оценкам на Олимпиаде в Пекине Россия снова ворвётся в топ и займёт место в первой тройке медального зачёта. Аналитики Gracenote предполагают, что россияне выиграют 32 медали и уступят лишь сборной Норвегии. Аналогичного мнения придерживается и глава ОКР Станислав Поздняков.

Станислав Поздняков глава ОКР «Планируем завоевать порядка 30 медалей различного достоинства. У нас подобралась хорошая команда, в которой много победителей и призеров чемпионатов мира, континента. Думаю, нам по силам побороться за место в топ-3 общего зачета. Повторюсь, не все зависит от нас. Но мы принимаем меры, чтобы олимпийцы смогли в КНР реализовать свой потенциал».

Главные соперники России на Олимпийских играх – 2022

Главными соперниками Россиян в медальном зачёте и во всех лыжных дисциплинах станут норвежцы. На Олимпиаде в Пхёнчхане Норвегия установила новый олимпийский рекорд, завоевав 39 медалей. Компания Gracenote считает, что в Пекине эта планка будет поднята ещё выше – до 45 медалей.

Также борьбу может навязать и Германия, которую аналитики ставят на третье место медального зачёта. Немцы могут себя мощно показать не только в бобслее, скелетоне и санном спорте, но и в хоккейном турнире, тем более что Канада и США понесут потери из-за отсутствия энхаэловцев. Именно с Германией Россия в 2018 году боролась за золото в мужском хоккейном турнире.

Звёздными соперниками россиян станут норвежцы Терезе Йохауг и Йоханнес Клебо в лыжных гонках, нидерландская шорт-трекистка Сюзанна Шультинг, немецкий бобслеист Франческо Фридрих, американский фигурист Натан Чен. Среди хозяев турнира китайцев сильную конкуренцию составят спортивная пара фигуристов Суй Вэньцзин/Хань Цун и фристайлистка Эйлин Гу.

Где смотреть прямые трансляции соревнований Олимпиады

Официальные трансляции Олимпийских игр — 2022 в России будут проводить три федеральных телеканала: Первый канал, «Россия-1» и «Матч ТВ». Часть событий будет транслироваться в прямом эфире, а часть – в записи.

Наиболее популярные и любимые зрителями виды спорта – хоккей, биатлон, фигурное катание и лыжные гонки между собой поделят Первый канал и «Россия-1». Основным же транслятором Олимпийских игр станут «Матч ТВ» и его дочерние телеканалы.

Почему США и другие страны объявили бойкот Олимпиаде

В начале декабря 2021 года США объявили о дипломатическом бойкоте Олимпийских игр в Пекине. Это значит, что на турнир не поедут официальные представители США: президент, сенаторы, министры и другие политические деятели. Спортсмены посетят Игры без ограничений.

Причиной такого решения стали «геноцид в Синьцзяне и другие нарушения прав человека». В США считают, что власти КНР применяют репрессии к китайским уйгурам и другим национальным меньшинствам в стране. Китай же все обвинения отвергает, называя их ложью.

Тем не менее к дипломатическому бойкоту присоединились Австралия, Великобритания, Канада, Бельгия, Дания, Косово, Литва и Япония. Своих официальных представителей в Пекин не пришлют Австрия, Швеция, Нидерланды, Новая Зеландия и Индия. Однако, по заявлениям этих стран, решение вызвано исключительно пандемией коронавируса, а не дипломатическим бойкотом.

Президент России Владимир Путин планирует посетить Олимпийские игры – 2022.

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Коронавирус на Олимпиаде: меры безопасности в Китае

Возникали опасения, что Олимпиада в Пекине может и не состояться, однако в январе глава МОК Томас Бах заверил, что Игры пройдут по расписанию, так как власти обеспечили максимальную безопасность всех участников.

Из-за проведения Олимпийских игр в Пекине усилены меры безопасности. Теперь для въезда в столицу Китая необходимо сдавать двойной тест на коронавирус: первый не более чем за 48 часов до прибытия, а второй не позднее чем через 72 часа после въезда в город.

Для спортсменов, тренеров и других членов спортивных делегаций также разработан перечень специальных правил, обязательных к исполнению. Так, будет создано «замкнутое пространство» вокруг олимпийских объектов, всем делегациям можно будет перемещаться лишь в этой области, в город выходить запрещено.

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Хоть в Китае принимают и все вакцины, в том числе российские, всем спортсменам придётся ежедневно сдавать тесты на коронавирус, а в специальном приложении китайские власти будут отслеживать вероятность контактов между делегациями.

В случае если кто-либо из участников турнира сдаст положительный тест, его сразу отправят в больницу, где придётся пробыть до выздоровления.