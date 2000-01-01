Наталья Непряева
Выступала на Олимпийских играх-2018: завоевала бронзовую медаль.
Вид спорта: лыжные гонки
Двукратный бронзовый призёр чемпионата мира-2019 в скиатлоне и эстафете. Непряева — первая лыжница из России, выигравшая общий зачет гонки «Тур де Ски». Это произошло в сезоне-2021/2022.
Непряева начала заниматься лыжами в Чуприяновке Тверской области
Полноценно тренируется с семи лет. Не удивительно, ведь первый тренер — её мама Ирина. Затем Наталья стала заниматься ещё и у Александра Смирнова.
Факт
У Непряевой не просто спортивная семья, а семья лыжников. Отец и мать — Михаил и Ирина Непряевы — в прошлом лыжники. Младшая сестра Дарья тоже занимается лыжами.
Непряева — о важности опыта
«Нужно научиться чувствовать себя, а не быть роботами, которые, не задумываясь, выполняют задания тренера. Это очень важно. Нужно чувствовать себя, своё состояние, своё самочувствие»
Наталья Непряева
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