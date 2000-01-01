Анастасия Рыгалина

Факт — 2021 год — особенный для Анастасии

Она в 25 лет дебютировала в сборной и отобралась на Олимпиаду. У неё в принципе долгое время не было серьёзных побед. «Был один кризисный год ещё в юниорах, когда я хотела уйти из лыж в велоспорт».