Анастасия Рыгалина
Дебютирует на Олимпийских играх.
Вид спорта: лыжные гонки
Побеждала на чемпионате России в гонке на 15 км свободным стилем (2019) и в марафоне на 50 км свободным стилем (2021). Двукратный призёр чемпионата России (2021). Чемпионка России среди молодёжи.
Рыгалина начала заниматься лыжами в Москве
Хотя росла она в городе Богородицк Тульской области, полноценно тренироваться её позвали в СШОР «Юность Москвы». В 2018 году переехала в Санкт-Петербург, где попала к тренеру Евгению Досманову.
Факт — 2021 год — особенный для Анастасии
Она в 25 лет дебютировала в сборной и отобралась на Олимпиаду. У неё в принципе долгое время не было серьёзных побед. «Был один кризисный год ещё в юниорах, когда я хотела уйти из лыж в велоспорт».
Рыгалина — о мощных соперницах
«Зашла в раздевалку перед стартом, посмотрела на плечи соперниц, которые в основном стояли спиной, и подумала – я точно в женскую раздевалку попала? Больше на мужскую было похоже».
Анастасия Рыгалина
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