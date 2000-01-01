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Христина Мацокина
Христина Мацокина
Дебютирует на Олимпийских играх.
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Вид спорта: лыжные гонки
Вид спорта: лыжные гонки
Мацокиной 23 года. Она неоднократная победитель и призёр различных российских соревнований. В 2021 году взяла серебро молодёжного чемпионата мира в спринте.
Мацокина начала заниматься лыжами в городе Магадан
Мацокина начала заниматься лыжами в городе Магадан
С детства Христина фанатеет от землячки Елены Вяльбе. «Хотелось всегда выиграть столько наград, как она. Я равнялась на неё, дома висели плакаты с Вяльбе, хотела пойти по её стопам».
Факт — у Мацокиной за плечами семь лет музыкальной школы
Факт — у Мацокиной за плечами семь лет музыкальной школы
Спортсменка играет на фортепиано. «Любимый композитор – Моцарт. Его симфонии меня успокаивают. Хорошая классическая музыка в наушниках – отличный способ настроиться на гонку», — рассказывает Христина.
Мацокина — о свободном времени
Мацокина — о свободном времени
«Времени на увлечения немного, особенно в соревновательный период, но найти его можно. Было бы желание. Вечерами мы свободны. Как по мне, отвлекаться от спорта бывает даже полезно для результата».
Христина Мацокина
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