Лилия Васильева
Дебютирует на Олимпийских играх.
Вид спорта: лыжные гонки
Чемпионка России — 2014 в командном спринте. На Универсиаде-2015 завоевала бронзу. На Универсиаде-2017 — два золота и серебро. В 2021 году ярко выступила на Кубке Восточной Европы.
Васильева начала заниматься лыжами в городе Можга, Республика Удмуртия
Подруга Анастасия позвала её с собой на базу «Родник». Там Лилия и попробовала себя в лыжном спорте. Спортсменка продолжает тренироваться в Можге и выступает за родную республику.
Факт — Лилия увлекается вязанием крючком
Вяжет различные подарки для друзей (например, мочалки), а однажды связала для себя безрукавку.
Васильева — о тренировках в любую погоду
«Одеваешься теплее и идёшь тренироваться. Зато есть можно сколько угодно и не толстеешь, все калории на трассе сжигаешь. Поэтому и диеты никакой не придерживаюсь».
Лилия Васильева
Читайте также