Иван Якимушкин
Дебютирует на Олимпийских играх.
Вид спорта: лыжные гонки
Серебряный призёр чемпионата мира — 2021 в эстафете. Трёхкратный чемпион зимней Универсиады-2019. Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам среди юниоров.
Якимушкин начал заниматься лыжами в Муроме
Здесь он родился и с 8 лет занимался в секции. Позже переехал в Тюмень. Первым тренером была Галина Кабанова. Но с 12 лет Ивана тренирует отец — Андрей Владимирович.
Факт
Якимушкин из спортивной семьи. «Отец знает мой организм едва ли не лучше меня: даже сейчас он может по первым километрам понять, как для меня сложится гонка», — рассказывал Иван Olympic Channel.
Якимушкин — о приметах
«Особых ритуалов нет: лыжи перед гонкой не целую, каких-то танцев, открывающих соревновательные чакры, не исполняю. Стараюсь ни с кем лишний раз не общаться, сосредотачиваюсь на себе».
Иван Якимушкин
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