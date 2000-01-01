Денис Спицов
Выступал на Олимпийских играх — 2018: три медали (два серебра, одна бронза).
Вид спорта: лыжные гонки
На Олимпиаде в Пхёнчхане молодой лыжник (тогда ему был 21 год) столкнулся с несколькими драматичными моментами. Например, попал в завал с Крюгером или вытащил серебро в эстафете.
Спицов начал заниматься лыжами в городе Вожега Вологодской области
Первый тренер — Евгений Ванюков. Он и замотивировал парня и его родителей заниматься всерьёз. Позже Денис переехал в Тюмень и до сих пор выступает за Тюменскую область и спортобщество ЦСКА.
Факт
Олимпийскую бронзу за индивидуальную гонку Денис посвятил отцу. Сергей Спицов работал в милиции и в 2009 году погиб в ДТП при исполнении служебного долга.
Спицов — о потенциале
«Я не верил в себя и, когда попал в юниорскую команду, не видел себя дальше. Думал, что может быть выше? И вот видите результат. Не нужно ничего бояться, у каждого есть потенциал и возможности».
Денис Спицов
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