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Александр Терентьев
Александр Терентьев
Дебютирует на Олимпийских играх.
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Вид спорта: лыжные гонки
Вид спорта: лыжные гонки
Двукратный чемпион зимней Универсиады 2019 года. Один из самых перспективных лыжников России.
Терентьев начал заниматься лыжами в Нарьян-Маре, это Ненецкий автономный округ
Терентьев начал заниматься лыжами в Нарьян-Маре, это Ненецкий автономный округ
На первый серьёзный турнир поехал в 3-м классе. Сейчас — студент Смоленской академии физкультуры, спорта и туризма. С сезона-2019/2020 вошёл в основной состав сборной, занимается в группе Бородавко.
Факт
Факт
Александр из спортивной семьи. Отец Василий имеет 2-й разряд по лыжным гонкам. Прадед и дед ходили в походы на дальние расстояния. У Александра есть младший брат Артём, который тоже занимается лыжами.
Терентьев — о родине
Терентьев — о родине
«По Нарьян-Мару [иногда] очень скучаю. Особенно по родителям и домашней еде. За границей всё по‑другому: еда, вода, люди. А так наваристого российского супчика после соревнований хочется съесть!»
Александр Терентьев
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