Карим Халили
Дебютирует на Олимпийских играх.
Вид спорта: биатлон
В 2021 году завоевал бронзу чемпионата мира в эстафете. Неоднократный призёр чемпионатов Европы и молодёжных Кубков мира и Европы. Призёр юношеских Олимпийских игр — 2016.
Халили начал заниматься биатлоном в Москве
Отец Карима — из Афганистана, приехал в Москву на учёбу, где и встретил будущую супругу. Заниматься биатлоном Халили начал в школе олимпийского резерва «Юность Москвы» у тренера Елены Агарковой.
Факт
Мама Карима — учитель французского. Поэтому с детства он изучал разные языки: английский и немецкий. А вот на языках Афганистана (пушту и дари) Карим не говорит и ни разу не был на родине своего отца.
Халили — о целях
«Мотивация заключается в том, чтобы выйти на старт и стать лучшим. Никогда такого не было, чтобы меня приходилось подгонять и заставлять идти на тренировку».
Карим Халили
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