Максим Цветков
Дебютирует на Олимпийских играх.
Вид спорта: биатлон
В 2021 году завоевал золото на этапе Кубка IBU в эстафете. Чемпион мира — 2017 в эстафете. Чемпион Европы — 2014. Дважды выигрывал чемпионат мира среди юниоров (до 21 года), трижды — среди юношей.
Цветков начал заниматься биатлоном в посёлке Бабаево Вологодской области
До 15 лет занимался лыжами под руководством своего отца — Сергея Цветкова. Затем перешёл в биатлон.
Факт
Цветков активно развивает свои соцсети и даже имеет собственный YouTube-канал. «На моём канале вы сможете увидеть не только тренировки, но и моменты из обычной жизни».
Цветков — о готовности брать ответственность
«После Олимпиады в Пхёнчхане, на которую нас не взяли без объяснения причин, я на какое-то время потерял мотивацию, руки просто опустились. Признаю это и не собираюсь снимать с себя ответственность».
Максим Цветков
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