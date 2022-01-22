«Видно, как их тянет федерация». Достойны ли Тарасова и Морозов олимпийского «командника»?

Евгения Тарасова и Владимир Морозов решились на кардинальные перемены в олимпийском сезоне и перешли в группу Этери Тутберидзе — всё ради последней возможности завоевать золото в Пекине. Тем не менее сделать это в личном зачёте при действующих чемпионах мира и Европы Анастасии Мишиной и Александре Галлямове будет невероятно трудно. Зато Женя и Вова могут претендовать на высшую награду в командном турнире. А могут и помешать её завоевать.

Проблемы Тарасовой и Морозова со стабильностью никуда не делись, не помогла даже Тутберидзе. Зато оценки резко пошли вверх, несмотря на ошибки.

Складывается ощущение, что фигуристов тянут в олимпийский «командник».

Чемпионам мира нужна помощь в борьбе с китайцами

Олимпиада в Пекине обещает быть богатой на события, но главная интрига заключается в том, сможет ли сборная России реабилитироваться за обидное поражение в командном турнире четыре года назад. Повторить триумф Сочи в Пхёнчхане не получилось, зато в Китае шансы на олимпийское золото будут высоки как никогда. В трёх из четырёх видов наши спортсмены являются одними из фаворитов, особенно это заметно в парном катании, где за победу поборются сразу три российских дуэта.

Достойную конкуренцию Мишиной/Галлямову, Бойковой/Козловскому и Тарасовой/Морозову могут составить лишь китайцы Вэньцзин Суй и Цун Хань. Ситуация осложняется тем, что у иностранных соперников будет дополнительное преимущество в виде домашних стен и поддержки родной публики. Не хотелось бы говорить про политику, но очевидно, что победить китайцев на пекинском льду будет непросто. Тем не менее действующие чемпионы Европы и мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов уже побеждали титулованных соперников и постараются закрепить свой успех в Пекине. Но для этого им необходима помощь соотечественников.

Сражение россиян и китайцев будет вестись сразу на двух фронтах: в личном и командном зачётах. Теоретически выкатать идеально четыре программы за две недели по силам молодым и бойким ученикам Тамары Москвиной, но стоит ли так рисковать, когда у нас наготове сразу две топовые пары, способные без больших потерь заменить лидеров? Вопрос только, кто это должен быть…

Тарасова/Морозов ошибаются на коронных элементах

На данный момент основными претендентами на олимпийский «командник» считаются Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Ученики Этери Тутберидзе завоевали серебро на чемпионате Европы, подтвердив свои серьёзные намерения. Однако быть до конца убедительными им не удалось. В Таллине фигуристы выступили небезупречно: в короткой программе партнёрша коснулась льда рукой на выбросе (арбитры никак не отметили это в протоколе), а в произвольной была допущена ошибка на тройном сальхове. Учитывая предрасположенность Жени и Вовы к срывам — это явный звоночек, что что-то не так.

По сезону пара шла очень неровно: ни разу спортсменам не покорилась произвольная программа, а откатать чисто короткую они смогли лишь трижды (всего стартов было восемь). Проблема всё та же — прыжки и выбросы. Похоже, переход к Тутберидзе не помог им поправить технику. Но хуже всего, что Тарасова и Морозов стали ошибаться на коронных элементах. Так, партнёр сорвал поддержку на чемпионате России, заслужив яркое и не совсем цензурное замечание от Максима Транькова.

Пару Тутберидзе тащат в олимпийский «командник»?

При всём при этом оценки дуэт всё равно получает высокие, отчего закрадывается подозрение, что Тарасовой и Морозову помогают извне. Нельзя исключать, что федерация хочет отблагодарить опытных фигуристов за их многолетние старания, но на кону стоит победа не только Жени и Вовы, но и всей сборной России. Ставить не самых стабильных спортсменов в олимпийский командный турнир как минимум рискованно, как максимум — несправедливо по отношению к их конкурентам.

«Эта пара вызывает у меня сомнения. Какие программы бы им ни ставили, кто бы с ними ни работал, идёт сбой в одних и тех же элементах. Каждый год, почти каждый старт. Это необъективно третий номер, не может эта пара сейчас быть с бронзой. Они там сами разберутся без нас, конечно. Но сколько можно ошибаться? Всё время их на третье место натягивают», — негодовала после национального турнира хореограф Елена Матвеева, намекая, что покровительство Тутберидзе проложило фигуристам дорогу в Пекин.

Считает, что Тарасову и Морозова тащат в «командник», и олимпийская чемпионка Екатерина Боброва.

«Видно, как их тянет федерация на первую пару и им импонируют многие. Но… Как с Мишей Колядой. Прям обидно. Когда вот всё есть, но чего-то не хватает», — говорила она в подкасте «Ход коньком».

Бойкова/Козловский больше не стопроцентный вариант?

У основных оппонентов Бойковой и Козловского тоже не всё гладко. Пара допускает ошибки в обоих видах программ, но на фоне Тарасовой и Морозова они выглядят более надёжными. В начале года Саша и Дима практиковались в новом каскаде из двух тройных сальховов через ойлер, отсюда и проблемы на этом элементе. Сейчас ученики Тамары Москвиной вернулись к привычному контенту, сделав ставку на чистые прокаты, и это сработало. В Санкт-Петербурге фигуристы выдали два потрясающих выступления, уступив лишь Мишиной и Галлямову. В Таллине их настигла небольшая неудача в первый день соревнований, но впоследствии они снова прекрасно справились со своей сложной произвольной программой.

Достойны ли они или Тарасова и Морозов олимпийского «командника», решать, конечно, не нам, но выбор федерации объективно будет сложным. Главное — не допустить ошибку, которая может стать роковой.